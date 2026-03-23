Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Рано ли е за смяна на гумите? Експерти със съвети заради променливото време през април

Въпреки пролетните температури, застудяване и валежи могат да създадат рискове за шофьорите

С настъпването на пролетта и по-високите дневни температури все повече шофьори се питат дали е време да сменят зимните гуми с летни. Прогнозите за променливо време през април обаче налагат по-внимателен подход.

Вече официално сме в пролетния сезон, обаче шофьорите трябва да следят прогнозите за времето, особено ако тръгват на дълъг път или пътуват някъде високо в планината. Според експерти, макар затоплянето да започва постепенно, условията все още не са напълно стабилни.

"С напредване на времето, съответно, се покачват сутрешните температури и може би в следващите дни е удачно зрителите да се замислят, че е време за смяна от зимни с летни гуми", обясни Марин Сираков, търговски представител на център за гуми.

Ключов фактор остава температурата на въздуха.

"Стандартно летните гуми са по-удачни при температури над 6 - 7 градуса и тогава тяхното сцепление е по-добро на пътната настилка", поясни той.

Въпреки това, много шофьори отлагат смяната или използват зимни гуми и през лятото, което крие рискове.

"Това намалява сцеплението и съответно удължава спирачния път, като изключим и факта, че те са изключително шумни в горещите дни", каза още Сираков.

Експертите не препоръчват и покупка на гуми втора употреба, особено за зимния сезон.

"Като цяло не препоръчвам закупуване на гуми втора употреба, особено за зимни такива, защото клиента, който купува гумата, не знае тя при какви условия е карана", посъветва той.

Все по-популярни стават и всесезонните гуми, но те също имат ограничения:

"Като цяло не препоръчвам монтаж на сезонни гуми за територията на България и като тук имаме определени периоди от годината с прекалено ниски и прекалено високи температури за работния процес на всесезонната гума."

Освен избора на гуми, важна остава и поддръжката им:

"Най-важното нещо също е и контрол на налягането да бъде своевременен и препоръчвам контрол на налягането в гумите поне веднъж месечно", каза Марин Сираков.

Минималната законова дълбочина на протектора също не винаги гарантира безопасност:

"Законът изисква минимална дълбочина на протектора от 1,6 мм, за да карате с лятна гума. Нашето мнение е, че това е крайно недостатъчно, особено при ситуация на мокри настилки", обясни той.

С оглед на очакваното застудяване и валежи в началото на април, експертите съветват шофьорите да не бързат със смяната, особено ако им предстоят пътувания в планински райони.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова

