Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла..."
Осезаемо, но кратко затопляне в средата на седмицата

от БНТ
У нас
Жъл код за значителни валежи е обявен за областите Кърджали и Хасково

Снимка: Татяна Добролюбова
През следващото денонощие времето над страната ще остане облачно, на много места – с валежи от дъжд. По-интензивни и значителни ще бъдат валежите през нощта в Централна и Югоизточна България, а през деня – в района на Източните Родопи.

Почти без валежи ще бъде през деня над северните райони, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°. Максималните температури ще бъдат от 8° в Кърджали и Хасково, където ще вали почти непрекъснато, до около 16° в северозападните райони, в София – около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно, с валежи от дъжд, по-значителни – по южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 3°-4°, на 2000 метра – около минус 3°.

В средата на седмицата ще бъде почти без валежи, ще има и временни разкъсвания, и намаления на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната – ще стихне, а после постепенно ще се ориентира от югоизток и отново ще се усили до умерен. Дневните температури ще се повишат значително и в четвъртък ще бъдат над 15°, на отделни места ще достигат 20°.

#слабо затопляне #жълт код за дъжд #валежи от дъжд #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

