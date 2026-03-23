Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
ЗАПАЗЕНИ

Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково

Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов

Служител на високо ниво в ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада в Хасково, където бяха открити тонове негодни хранителни продукти. Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в Пловдив.

Той поясни, че днес към премиера Андрей Гюров ще бъдат изпратени нужните документи, за да бъде отстранен от длъжност въпросния служител. Изясняването на всички факти ще продължи и през настоящата седмица, като проверките ще бъдат разширени и на други места, за които има сведения за незаконна дистрибуция на храни.

Иван Христанов – служебен министър на земеделието и храните: "Ние видяхме конкретно лице, което се опита да възпрепятства проверката, първо бавейки самата заповед за проверката и после изтъквайки лични причини да бави и служебните автомобили на БАБХ, които тръгваха от София към Хасково. Длъжностно лице на най-високо ниво, днес подаваме към премиера документите, за да бъде отстранен въпросния служител, и в същото време ще подадем сигнал и към полицията, за да установим дали има повлияно поведение. Също това лице се опитваше да влияе и по отношение на проверките за слънчогледа в Бургас. Ние имаме една верига на доставки до този склад, след което повторна дистрибуция и ключовото е да видим цялата тази група как е оперирала, какъв е ефектът върху редовната търговия, даваме си сметка - това е освен проблем за общественото здраве, това е проблем за почтените производители и търговци, които работят в нормални условия, а не в дъмпингови условия."

С наближаването на Великденските празници и Гергьовден съвместните проверки на Агенцията по храните и полицията ще се следят за качеството на яйцата и за произхода на агнешкото месо. Ще се следи да не се допуска и вносно месо да се предлага като българско. Затяга се и контролът върху охладеното месо, което трябва задължително да е прясно. Министър Христанов уточни, че преди време на пазара бяха заловени количества месо от военен резерв от 1965 г.

Работна група в министерството следи за недопускане на спекула с цените на храните. Чакат се реални резултати по отношение на млякото, но скоро обсегът ще се разшири и за други храни, при които има голям внос.

#служебен министър на земеделието #Иван Христанов #Хасково #негодна храна #развалена храна #проверки на БАБХ #новини в Метрото

