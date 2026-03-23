BG
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Нова техника получи ГД "Гранична полиция" (СНИМКИ)

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Няма завишен миграционен натиск по границите на България заради кризата в Близкия изток, заяви служебният вътрешен министър Емил Дечев

Снимка: БТА
Нова техника получи днес Главна дирекция "Гранична полиция". По време на церемонията, вътрешният министър Емил Дечев коментира актуални теми.

Две са актуалните теми, които коментира служебният вътрешен министър. Първата е за това, че няма завишен миграционен натиск по границите на България във връзка с напрежението в Близкия изток. Втората тема са предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Наблюдава се значително завишаване както на досъдебните производства, така и на задържаните, а и на предупредителните протоколи, които към този момент са предявени или пак са образувани като разследвания в сравнение със същия етап на изборите през есента на 2024 година. Според вътрешния министър, това се дължи на по-добрата работа на полицейските служители.

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Днес имаме 53 образовани досъдебни производства. За същия период, който остава на последните парламентарни избори, октомври 2024 година, са били 7 досъдебни производства. Говорим само за досъдебни производства, свързани с престъпления против политическите права на гражданите, свързани с изборите, т.е. говорим за престъпления по чл. 167 до чл. 169 Г от Наказателния кодекс. Към настоящият момент, на днешна дата, имаме 30 задържани лица, а на последните парламентарни избори, октомври 2024 година, за същия период от време, който остава тогава до изборите, са били само 6 лица, т.е. 30 сега, 6 тогава. Имаме съставени на днешна дата 272 предупредителни протокола, а тогава са били 38. Като основна причина, може да изтъкнем волята на настоящото ръководство на Министерството на вътрешните работи."

Задържаните, както и хората, които се занимават с покупко-продажба на гласове, дори на този ранен етап от предизборната кампания, са познати лица и от предишните десетилетия, по думите на служебния вътрешен министър. Наблюдава се обаче креативност по отношение на методите и начините, по които се извършва изборната търговия.

снимки: БТА

Министерството на вътрешните работи не може да потвърди, но и не може да отрече информацията, която се появи, че Петьо Петров-Еврото е задържан в сръбската столица. Отправено е запитване към властите в Белград, но на този етап няма отговор дали той е задържан.

ТОП 24

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на войната, 92% са били прехванати
4
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
5
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с...
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид
6
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
6
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...

Още от: Криминално

Постоянен арест за мъжа, в чийто дом откриха 14 кг марихуана в Бургас
Постоянен арест за мъжа, в чийто дом откриха 14 кг марихуана в Бургас
Убийство в Елин Пелин за 1,7 млн. евро в биткойни Убийство в Елин Пелин за 1,7 млн. евро в биткойни
Чете се за: 01:57 мин.
Задържаха за 72 часа мъжа с открита в дома му 14 кг марихуана на стойност над 264 000 лв. Задържаха за 72 часа мъжа с открита в дома му 14 кг марихуана на стойност над 264 000 лв.
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът остави в ареста мъжа, нападнал лекар в Спешното отделение в Кюстендил Съдът остави в ареста мъжа, нападнал лекар в Спешното отделение в Кюстендил
Чете се за: 01:00 мин.
Разбиха наркооранжерия в Бургас - иззети са 15 кг марихуана, съхранявани в бидони Разбиха наркооранжерия в Бургас - иззети са 15 кг марихуана, съхранявани в бидони
Чете се за: 00:45 мин.
Оставиха в ареста мъжа, нападнал жена с нож в Бургас Оставиха в ареста мъжа, нападнал жена с нож в Бургас
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
Близък изток
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ) Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до урните на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
Общество
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
