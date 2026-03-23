Нова техника получи ГД "Гранична полиция" (СНИМКИ)

Няма завишен миграционен натиск по границите на България заради кризата в Близкия изток, заяви служебният вътрешен министър Емил Дечев
Нова техника получи днес Главна дирекция "Гранична полиция". По време на церемонията, вътрешният министър Емил Дечев коментира актуални теми.
Две са актуалните теми, които коментира служебният вътрешен министър. Първата е за това, че няма завишен миграционен натиск по границите на България във връзка с напрежението в Близкия изток. Втората тема са предстоящите предсрочни парламентарни избори.
Наблюдава се значително завишаване както на досъдебните производства, така и на задържаните, а и на предупредителните протоколи, които към този момент са предявени или пак са образувани като разследвания в сравнение със същия етап на изборите през есента на 2024 година. Според вътрешния министър, това се дължи на по-добрата работа на полицейските служители.
Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Днес имаме 53 образовани досъдебни производства. За същия период, който остава на последните парламентарни избори, октомври 2024 година, са били 7 досъдебни производства. Говорим само за досъдебни производства, свързани с престъпления против политическите права на гражданите, свързани с изборите, т.е. говорим за престъпления по чл. 167 до чл. 169 Г от Наказателния кодекс. Към настоящият момент, на днешна дата, имаме 30 задържани лица, а на последните парламентарни избори, октомври 2024 година, за същия период от време, който остава тогава до изборите, са били само 6 лица, т.е. 30 сега, 6 тогава. Имаме съставени на днешна дата 272 предупредителни протокола, а тогава са били 38. Като основна причина, може да изтъкнем волята на настоящото ръководство на Министерството на вътрешните работи."
Задържаните, както и хората, които се занимават с покупко-продажба на гласове, дори на този ранен етап от предизборната кампания, са познати лица и от предишните десетилетия, по думите на служебния вътрешен министър. Наблюдава се обаче креативност по отношение на методите и начините, по които се извършва изборната търговия.
Министерството на вътрешните работи не може да потвърди, но и не може да отрече информацията, която се появи, че Петьо Петров-Еврото е задържан в сръбската столица. Отправено е запитване към властите в Белград, но на този етап няма отговор дали той е задържан.
