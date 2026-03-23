БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

Рисковете за нашите граждани в района са на път да се превърнат в заплаха, подчерта заместник-министър Марин Райков

мвнр призова българите незабавно напуснат близкия изток ситуацията прага драматично влошаване
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване. За това предупреди заместник-министърът на външните работи Марин Райков по повод повишените нива на риска за сигурността на българите в Близкия изток.

"Извършихме само до преди дни една доста масирана евакуация на наши граждани от зоната на конфликта в Близкия изток, но войната не е приключила. Ние сме в постоянен контакт с нашите партньори и съюзници. Правим постоянно анализ на ситуацията на терена. За съжаление тази ситуация в момента се усложнява, условията на сигурност са на прага на драматично влошаване. Рисковете за нашите граждани в района са на път да се превърнат в заплаха. С други думи – всички наши граждани, които желаят да напуснат съответните страни от региона трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство и летищата функционират. Говорим за постоянно пребиваващите в Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудитска арабия, Ливан и Иран. Трябва да напуснат, докато все още могат. Всеки наличен граждански, търговски полет е една възможност, която е нежелателно да бъде пропусната. За тези държави е определен индекс на риск на ниво 5, тоест предупреждаваме за възможност да бъдат преустановени всякакви възможности за евакуация по търговски и граждански път. Всякакви пътувания трябва да бъдат преустановени към тези страни. Оставането там е въпрос на лична отговорност и съответно поемане на риск", каза Марин Райков.

"При ситуация на затворено въздушно пространство, българската държава няма как да продължи да изпраща безплатни евакуационни полети за хиляди български граждани, които биха пренебрегнали това предупреждение", подчерта той.

Райков призова да не се пътува до дестинации с прекачване на летища в региона.

"Отварям само скоба да кажа, че само в Емиратите те са 2000. Съветваме също така българските граждани да не планират използването на полети с прекачвания в летищата в региона. Това предупреждение, което изпращаме днес, е важно да бъде чуто, както от нашите граждани, които биха планирали пътуване в тази посока, така и най-вече от гражданите, които са в страните от този рисков, високорисков регион."

#българи в Близкия изток #Близкия изток #МВнР

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ