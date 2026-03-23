МВР пита властите в Сърбия дали Петьо Петров - Еврото е задържан в Белград

МВР е отправило запитване до властите в Сърбия дали на теритоията на Белград е задържан издирваният от близо три години Петьо Петров - Еврото.

Информацията за ареста в сръбската столица се появи в интернет сайтове през почивните дни. Соченият за лобист в съдебната власт Петьо Петров е издриван от лятото на 2023 г., когато срещу него започна разследване за измама, чрез използване на фалшиви докумети. Делото вече е в съдебна фаза, а Петров е задочно подсъдим.

На този етап МВР не може нито да потвърди, нито да отрече информацията, че Петьо Еврото е задържан в Белград.