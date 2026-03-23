МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Предстои да се изяснят подробностите около дейността на склада за храни в Хасково

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Екип на БНТ
Служителят на високо ниво на БАБХ, опитал да осуети проверката, вероятно ще бъде уволнен

Служител на високо ниво в ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада в Хасково, където бяха открити тонове негодни хранителни продукти. Това обяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов в Пловдив и допълни, че въпросният служител ще бъде отстранен от длъжност. Изясняването на всички факти ще продължи и през настоящата седмица, като проверките ще бъдат разширени и на други места, за които има сведения за незаконна дистрибуция на храни.

Със съдействието на полицията предстои да се изясни колко голяма е била дейността на склада в Хасково и как търговията с откритите продукти са повлияли на пазара. Складът се намира в източната индустриална зона на града и продължава да се охранява от полицейски екипи. Работи се по установяване на неговите собственици.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Ключовото е да видим цялата тази група как е оперирала, какъв е ефектът върху редовната търговия даваме си сметка това е освен проблем за общественото здраве това е проблем за почтените производители и търговци, които работят в нормални условия, а не в дъмпингови условия."

Служителят, който се е опитал да възпрепятства проверката в Хасково, заема най-високо ниво в Агенцията по храните.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "В същото време ще подадем сигнал и към полицията, за да установим дали има повлияно поведение, също това лице се опитваше да влияе и по отношение на проверките за слънчогледа в Бургас."

В Пловдив земеделският министър обяви, че вече са в ход и засилени проверки във връзка с предстоящите празници.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Първата е яйца,втората ключова тема е произход, това да гарантираме, че няма вносно месо да бъде продавано като българско, относно агнешкото месо. Третата тема е замразено, охладено."

Работна група в министерството следи за недопускане на спекула с цените на храните. Чакат се реални резултати по отношение на млякото, но скоро обсегът ще се разшири и за други храни, при които има голям внос.

По темата работиха: Мариела Хубинова, Цанка Семерджиева

#уволняване #осуетяване на проверка #Иван Христанов #Хасково #служител #БАБХ

