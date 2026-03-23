След открити тонове негодна храна – очакват се рокади в БАБХ

След скандалнните данни с откритите стотици тонове негодна храна в огромен склад в Хасково, днес се очакват рокади в Българската агенция по безопасност на храните.

Вчера служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи за БНТ, че висши служители Агенцията по храните са възпрепятствали земеделското министерство да направи проверка в конкретния склад и затова предстоят уволнения.

Междувременно министерството започва и проверки, които да установят - за кои магазини са били предназначени продуктите, преопаковани ли са стоките и продавана ли е вече негодна храна на потребителите.