В очакване на Великден: Фабрика в Германия произвежда боядисани яйца

Седмиците преди Великден са най-натовареното време за стара фабрика в Германия, която произвежда боядисани яйца.

В пика на подготовката за празника тук се варят и боядисват до 34 000 яйца на час. Яйцата идват само от местни ферми. Те се сваряват така, че да останат леко рохки.

Според собственика, това е най-голямото предизвикателство. Методът се пази в тайна. Рецептата за боята е непроменена от 70 години. Фабриката е и местна атракция защото посетителите могат да наблюдават целия процес от специална платформа.