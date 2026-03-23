27 дни преди вота: МВР отчита активно противодействие на схемите за манипулация

Милена Кирова от Милена Кирова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
В пъти повече сигнали, предупредителни протоколи и досъдебни производства преди вота на 19 април в сравнение с вота от края на 2024 г. Това съобщи Координационният съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори. След като секциите в страните извън ЕС бяха ограничени до 20 - държавата проучва може ли да се открият допълнителен брой в дипломатическите и консулски представителства. На този фон има значително повишение на заявленията за гласуване зад граница.

27 дни преди вота МВР отчита активно противодействие на схемите за манипулация. Казано в числа: към началото на деня има образувани 57 досъдебни производства, 272 предупредителни протокола, като са подадени 152 сигнала от граждани. Или в пъти повече в сравнение със същия период преди вота през 2024 г.

Иван Анчев, заместник-министър на вътрешните работи: "От всички получени сигнали - 126 са свързани с купуването на гласове в полза на политически партии или коалиции, 5 са за неправомерна агитация, 3 за корпоративен вот, 1 за унищожаване на имущество и 16 за други нарушения. На територията на цялата страна са проведени общо 51 специализирани полицейски операции. Задържани са 30 лица по закона за МВР."

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Досъдебните производства, една много голяма част от тях, са бързи производства, т.е. очаква се много бързо да приключат, може би в близките до 10 дни."

Ваня Нушева, съветник на премиера, изборен експерт: "Високият брой на тези сигнали за нас е индикация за едно повишено доверие и очакване този път Министерството на вътрешните работи да работи експедитивно, безпристрастно и да не подхожда формално.

Работи оперативен щаб, създадени са телефонна линия и имейл адрес за сигнали за изборни нарушения. Всички сигнали се въвеждат до 10 минути от получаването им и се изпращат към областните дирекции на МВР.

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Хората, които се занимават с купуване на гласове, не са някакви сезонни работници, които се повяват само веднъж на 4 години, за да извършват тази престъпна дейност, а през останалото време се занимават само със законосъобразна работа. Общо взето това са познати хора - познати на полицията."

Създадена е и организация за ускорено издаване на лични карти в дните до изборите. С пълна сила върви и подготовката на вота зад граница. Външно министерство събира и систематизира информация затова къде има компактни групи от българи. Така ще се разкрият секции на подходящи места. И тъй като в държавите извън ЕС има ограничение от 20 секции, ключова роля ще имат дипломатическите ни мисии.

Ваня Нушева, съветник на премиера, изборен експерт: "Проучват се възможностите за откриване на допълнителен брой на секции в самите дипломатически и консулски представителства."

Боряна Стойнова, директор на Дирекция "Комуникационни и информационни системи" в МВнР: "Някои от нашите сгради не позволяват повече от една секция. Мога да дам пример с консулската канцелария в Бурса или генералното консулство в Одрин, но примерно в Генералното консулство в Истанбул очакваме предложението на нашия генерален консул - там ще бъдат разкрити вероятно две, също така в посолството в Анкара очакваме да бъдат разкрити три секции."

И още данни: има значително повишение на заявленията за гласуване зад граница.

Ваня Нушева, съветник на премиера, изборен експерт: "До настоящия момент са приети 44 000 заявления. За сравнения на предходните избори: максималният брой заявления, който е бил получаване около 35 000."

След съгласуване между ЦИК и МС на параметрите на параваните за гласуване, областните управители ще имат грижата те да бъдат осигурени.

Ваня Нушева, съветник на премиера, изборен експерт: "Така че да нямаме тъмни стаички, да нямаме практики по заснемане на бюлетините в тези тъмни стаички или замяна на попълнени с непопълнени бюлетини."

След като бяха изтеглени номерата на машините, които ще бъдат тествани, вече е разработена и методиката за това.

По темата работиха: Милена Кирова, Иво Никодимов

#подготовка за изборите #Координационен съвет

