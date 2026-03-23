Учебен или присъствен ще е 20 април?
Чете се за: 01:30 мин.
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Чете се за: 00:47 мин.
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
Чете се за: 04:02 мин.
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мерки заради енергийната криза: Как се справят други европейски държави?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
С цел да овладее енергийната криза Хърватия замрази цените на тока и горивата до 30 септември. От утре цената на бензина в страната става 1,62 евро, а на дизела 1,71 евро. Предвидени са и ваучери от 70 евро на месец за уязвимите групи. Осигурена е и подкрепа за фермери и рибари и се насърчават инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

Гръцкото правителство въвежда субсидия за дизеловото гориво. Държавата ще покрива част от цената, което се очаква да доведе до намаление с около 20 цента на литър в крайната стойност. Освен това домакинствата ще получат 50 евро за два месеца под формата на дигитални карти за гориво. За да бъдат финансирани мерките, властите ще обложат допълнително онлайн хазартните игри.

В Северна Македония от полунощ е намален ДДС върху петролните продукти от 18 на 10 процента за две седмици.

#енергийна криза #цени на петрола

ТОП 24

Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
1
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
3
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Празнуваме Благовещение
4
Празнуваме Благовещение
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
5
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
Планират връщането на Малена Замфирова в България
6
Планират връщането на Малена Замфирова в България

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Европа

Кристин Лагард: Еврозоната отново е изправена пред висока степен на несигурност
Кристин Лагард: Еврозоната отново е изправена пред висока степен на несигурност
ЕК осигурява допълнителни 115 милиона евро за военната индустрия ЕК осигурява допълнителни 115 милиона евро за военната индустрия
Чете се за: 01:42 мин.
Интронизация в Кентърбъри - за първи път жена оглавява англиканската църква Интронизация в Кентърбъри - за първи път жена оглавява англиканската църква
Чете се за: 00:37 мин.
Дрон от Русия удари електроцентрала в Естония Дрон от Русия удари електроцентрала в Естония
Чете се за: 01:05 мин.
ЕК отлага пълната забрана за внос на руски петрол ЕК отлага пълната забрана за внос на руски петрол
Чете се за: 01:20 мин.
След масирани руски удари: 150 000 домакинства са без ток в Чернигов След масирани руски удари: 150 000 домакинства са без ток в Чернигов
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища? Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища?
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Регионалният министър: Резултатите от анализа на финансовото...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
САЩ изпратили на Иран мирен план от 15 точки, Техеран: Тръмп...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Учебен или присъствен ще е 20 април?
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
