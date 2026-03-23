Мерки заради енергийната криза: Как се справят други европейски държави?

С цел да овладее енергийната криза Хърватия замрази цените на тока и горивата до 30 септември. От утре цената на бензина в страната става 1,62 евро, а на дизела 1,71 евро. Предвидени са и ваучери от 70 евро на месец за уязвимите групи. Осигурена е и подкрепа за фермери и рибари и се насърчават инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

Гръцкото правителство въвежда субсидия за дизеловото гориво. Държавата ще покрива част от цената, което се очаква да доведе до намаление с около 20 цента на литър в крайната стойност. Освен това домакинствата ще получат 50 евро за два месеца под формата на дигитални карти за гориво. За да бъдат финансирани мерките, властите ще обложат допълнително онлайн хазартните игри.

В Северна Македония от полунощ е намален ДДС върху петролните продукти от 18 на 10 процента за две седмици.