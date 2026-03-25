Нов опит да започне делото срещу Никола Барбутов

Нов опит Софийския градски съд да проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. Той е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

През февруари разпоредителното заседание беше отложено. Причината - неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на защитника на подсъдимата Соня Клисурска.

Обвинителният акт срещу Барбутов и другите подсъдими беше внесен в съда през ноември миналата година. Малко след това бившият заместник-кмет на София беше пуснат под домашен арест. Барбутов беше задържан в края на юни миналата година при акция на Комисията за противодействие на корупцията в Столичната община.