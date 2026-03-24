Мащабно учение в Лисабон за превенция и евакуация при риск от цунами

Португалската агенция за гражданска защита и Общинският съвет на Лисабон организираха мащабно учение за превенция и евакуация в отговор на риска от цунами, пред който е изправен Лисабон.

Градът е почти напълно разрушен през 1755 година от земетресение и цунами, като вълните тогава достигат почти 15 метра височина.

"Знаем, че един ден ще има ново подобно бедствие. Трябва да сме подготвени за това", казват от Гражданска защита.

Целта на учението е да се тестват четирите високоговорителни кули за предупреждение за цунами, които са разположени по протежение на река Тежу. Това се случва за първи път.

Целта на властите е също така да се запознае обществеността със звука на тези сирени и да се проведе евакуационно учение до централен лисабонски площад.