Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и...
Чете се за: 01:40 мин.
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна...
Чете се за: 04:37 мин.
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Чете се за: 03:12 мин.
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Чете се за: 05:22 мин.
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Чете се за: 06:12 мин.

Логопеди в два центъра в София помагат безплатно на възрастни, прекарали инсулт

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Около 50 хиляди българи годишно получават инсулт. В много от случаите хората губят способността си да говорят. В София от началото на годината работят два центъра за речева терапия за възрастни. Те са част от програма на Столичната община, Асоциацията за инсулт и афазия и Софийския университет.

Диана получава инсулт преди около 2 години.Не е губила способността си да говори, но трудно намира правилните думи.

Диана Стоянова: "Искам да разговарям, искам да кажа, което го знам, но не мога да стигна до него някъде дълбоко, където думичката да намеря. И разбрах, че имам нужда от помощ."

Търсила логопед, но не намерила такъв, който работи с възрастни. В началото на март личният й лекар я изпратил в новооткрития център за безплатна речева терапия в 12 та поликлиника.

Диана Стоянова: "Аз на втория ден бях тук чаках и съм много щастлива, разбирате ли, от сърце ви казвам. Аз вече мога някои неща, които не мога да ги правя, съм ги направила".

Тук безплатна помощ от логопед получават 12 души с афазия.

  • Юркие Фейзи, логопед в център за речева терапия ДКЦ XII: "Някои от тях могат да говорят, но са с доста сериозни затруднения. Други разбират всичко, което чуват, но не могат да кажат нито една дума. На някой хора наистина им трябва малко, за да преодолеят затрудненията си, при други терапията е доста продължителна".

Другият център за речева терапия е в 17-та поликлиника. Посещават го 13 души. Безплатната речева терапия за възрастни в София се финансира по програма на асоциацията за инсулт и афазия и Столичната община.

Анна Стойкова, общински съветник: "За София около 10 хиляди души преживяват инсулт и около 3 хиляди от тях са с диагноза афазия. До 2030-та година трябва да сме реализирали 10 центъра за речева терапия."

Ваня Тагарева, заместник-председател на СОС: "На този етап СО би могла да се прави с финансирането на проекта, ще направи всичко възможно да водим разговор с държавата да може това лечение да се поеме в бъдещ период от НЗОК."

В двата центъра имат нужда от логопеди. Софийският университет ще изпраща стажанти да се обучават там.

проф. д.п.н Милен Замфиров, декан на ФНОИ, СУ "Св. Климент Охридски": "Достатъчно на брой студенти проявяват и в момента интерес към работата с хора с афазия."

До края на годната в София трябва да заработят още два центъра за безплатна речева терапия.

#безплатна консултация #логопеди #речева терапия #център #инсулт

Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се оказа капан
1
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов
2
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти,...
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
3
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
4
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
Ремонтът на дигата край село Николово продължава, пътят още е блокиран
5
Ремонтът на дигата край село Николово продължава, пътят още е блокиран
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори
6
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии...

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
2
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
3
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
4
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
6
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...

Още от: Здраве

Увеличават се случаите на морбили във Врачанско
Увеличават се случаите на морбили във Врачанско
Удължиха до 26 май забраната за износ на инсулини и други медикаменти, но отпада за антибиотици Удължиха до 26 май забраната за износ на инсулини и други медикаменти, но отпада за антибиотици
Чете се за: 01:37 мин.
Заразените деца с морбили в Бяла Слатина не са били ваксинирани Заразените деца с морбили в Бяла Слатина не са били ваксинирани
Чете се за: 01:12 мин.
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана
Чете се за: 05:27 мин.
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
25013
Чете се за: 03:37 мин.
Случаи на менингит притесняват Великобритания: Какви са симптомите и има ли риск за България? Случаи на менингит притесняват Великобритания: Какви са симптомите и има ли риск за България?
Чете се за: 04:27 мин.

1,60 евро за литър дизел: Как ще се активира компенсацията от 20 евро заради скъпите горива?
1,60 евро за литър дизел: Как ще се активира компенсацията от 20...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Европол създаде ново звено за борбата с трафика на мигранти Европол създаде ново звено за борбата с трафика на мигранти
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Системата за средна скорост: Три пъти по-малко нарушители на пътя и...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Продължават противоречията има ли...
Чете се за: 04:25 мин.
Близък изток
Маски на Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов откриха в...
Чете се за: 01:45 мин.
Галерия
