Логопеди в два центъра в София помагат безплатно на възрастни, прекарали инсулт

Около 50 хиляди българи годишно получават инсулт. В много от случаите хората губят способността си да говорят. В София от началото на годината работят два центъра за речева терапия за възрастни. Те са част от програма на Столичната община, Асоциацията за инсулт и афазия и Софийския университет.

Диана получава инсулт преди около 2 години.Не е губила способността си да говори, но трудно намира правилните думи.

Диана Стоянова: "Искам да разговарям, искам да кажа, което го знам, но не мога да стигна до него някъде дълбоко, където думичката да намеря. И разбрах, че имам нужда от помощ."

Търсила логопед, но не намерила такъв, който работи с възрастни. В началото на март личният й лекар я изпратил в новооткрития център за безплатна речева терапия в 12 та поликлиника.

Диана Стоянова: "Аз на втория ден бях тук чаках и съм много щастлива, разбирате ли, от сърце ви казвам. Аз вече мога някои неща, които не мога да ги правя, съм ги направила".

Тук безплатна помощ от логопед получават 12 души с афазия.

Юркие Фейзи, логопед в център за речева терапия ДКЦ XII: "Някои от тях могат да говорят, но са с доста сериозни затруднения. Други разбират всичко, което чуват, но не могат да кажат нито една дума. На някой хора наистина им трябва малко, за да преодолеят затрудненията си, при други терапията е доста продължителна".

Другият център за речева терапия е в 17-та поликлиника. Посещават го 13 души. Безплатната речева терапия за възрастни в София се финансира по програма на асоциацията за инсулт и афазия и Столичната община.

Анна Стойкова, общински съветник: "За София около 10 хиляди души преживяват инсулт и около 3 хиляди от тях са с диагноза афазия. До 2030-та година трябва да сме реализирали 10 центъра за речева терапия." Ваня Тагарева, заместник-председател на СОС: "На този етап СО би могла да се прави с финансирането на проекта, ще направи всичко възможно да водим разговор с държавата да може това лечение да се поеме в бъдещ период от НЗОК."

В двата центъра имат нужда от логопеди. Софийският университет ще изпраща стажанти да се обучават там.

проф. д.п.н Милен Замфиров, декан на ФНОИ, СУ "Св. Климент Охридски": "Достатъчно на брой студенти проявяват и в момента интерес към работата с хора с афазия."

До края на годната в София трябва да заработят още два центъра за безплатна речева терапия.