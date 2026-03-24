Европол създаде ново звено за борбата с трафика на мигранти

Европол създаде ново звено за засилване на борбата с трафика на мигранти. Бизнес, който генерира милиони евро годишно, обричайки на опасност живота на хиляди души. Освен в развиване на установените канали, престъпните групи инвестират все повече в изграждане на дигитална инфраструктура. Новият Европейския център срещу контрабандата на мигранти има за цел да разбие именно сложните финансови структури.

20 000 евро – това е средната тарифа на трафикантите. Цената включва пресичане на континент и транспортиране до крайна точка – най-често Германия, Нидерландия и Обединеното кралство. Офертите през Балканския маршрут започват от 13 000 евро. Най-опасен е пътят през Средиземно море. Най-малко 1800 мигранти са загубили живота си там само през миналата година. Но трафикантите разполагат с все по-модерна техника.

Ханс Лайтенс, изпълнителен директор на Фронтекс: "В Централното Средиземноморие в момента контрабандистите използват високоскоростни лодки с двигатели над 100 конски сили, понякога оборудвани със сателитна навигация Starlink, специално за да изпреварят патрулите на бреговата охрана."

Освен в разработване на маршрути престъпните групи инвестират милиони и в дигиталното пространство. Рекламират услуги в ТикТок, набират сътрудници и координират логистиката чрез криптирани комуникации. Все по-често плащанията са чрез криптовалута и цифрови платформи.

Ханс Лайтенс, изпълнителен директор на Фронтекс: "Тези мрежи се адаптират бързо, включително при използването на технологии. И ако ние не постигнем тази адаптивност чрез по-тясно сътрудничество, изоставаме." Катрин де Бол, изпълнителен директор на Европол: "Ще продължим да укрепваме аналитичните възможности на Европол. Ще разширим цифровото разследване и ще задълбочим международните партньорства."

Чрез новия Европейски център срещу контрабандата на мигранти властите ще имат възможност да разкриват глобални мрежи, а не само локални канали. С помощта на нови технологии ще могат да се проследяват по-лесно и следите на финансовите потоци.

Катрин де Бол, изпълнителен директор на Европол: "Само миналата година Европол обработи близо 13 000 оперативни данни, свързани с контрабанда на мигранти. Чрез комбиниране на тази разузнавателна информация с усъвършенствани аналитични инструменти можем да картографираме цели криминални екосистеми."

Заради конфликта в Близкия изток вниманието в момента е насочено към източносредиземноморския маршрут.

Темистос Арнаутис, началник на полицията в Кипър: "Отделни анализи подчертават продължаващите опити за влизане по море от Ливан и предупреждават, че по-нататъшната регионална ескалация може да доведе до засилено движение по тези маршрути."

Миналата година при международни операции са арестувани 134 трафиканти.