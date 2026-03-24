Скандал в Унгария: Предавал ли е Петер Сиярто информация на Русия?

Бурен скандал с обвинения в подслушване и контраобвинения в предаване на секретна информация, отекна от Брюксел до Будапеща. Публикация на американския вестник "Вашингтон пост", според която унгарският външен министър Петер Сиярто с години е предавал на Кремъл информация в реално време, хвърли сянка и върху предизборната кампания в Унгария. След като първо определи като фалшиви новини твърденията, че е информирал руския си колега Сергей Лавров за всичко, което се обсъжда в Брюксел, Сиярто все пак призна, че е в контакт с дипломата.

Версиите на всяка от замесените в наречения "Русиягейт" скандал страни, са различни. В центъра - името на унгарския външен министър Петер Сиярто. В събота "Вашингтон пост" публикува статия, според която с години унгарският външен министър предавал в реално време и в почивките всяка дума от закритите заседания на външните министри от ЕС на руския си колега Сергей Лавров. Първоначално Сиярто определи твърденията като фалшиви новини. Ден по-късно, без да посочва имена, не отрече, че е в контакт с много чуждестранни дипломати и определи като абсурдна мисълта, че в помещение с 80 души в него, е възможно да се пазят тайни.

Петер Сиярто, външен министър на Унгария: "По време на срещи на европейските външни министри, се взимат решения, които засягат отношенията ни със страни извън ЕС. В области като сигурността, енергетиката, икономиката... Нормално е, когато има подобно решение, потенциалния ефект от него да бъде обсъден с представители на съответната държава. Редовно съм в контакт с американците, руснаците, турците, израелците, страните от Централна Азия и Африка. Това е напълно естествено."

Полският премиер Доналд Туск пръв коментира.

Доналд Туск, премиер на Полша: "От доста време чуваме, че най-приближените на премиера Орбан, работят в тясно сътрудничество с руските власти и им предават чувствителна информация за европейските институции. Спомням си, че през 2019-а Литва поиска унгарската делегация да бъде изключена от среща на НАТО с аргумент, че докладват на Москва."

Последва реакция и от Литва.

Кестутис Будрис, външен министър на Литва: "Това е най-отвратителното, най-долното нещо - в лично или в държавно качество - да сътрудничиш с врага, който унищожава настоящия световен ред, с хората, които събират войски и планират да разширят агресията си срещу Европа."

Интригата се заплете още повече - вчера консервативен унгарски вестник съобщи, че журналистът Саболч Пани е предал двата телефонни номера на Петер Сиярто за подслушване от чуждестранни служби. Пани коментира, че е правил справка, във връзка със свое разследване и допълни, че телефонният номер на външния министър не е тайна.

Петер Сиярто, външен министър на Унгария: "Този човек има връзки с най-тесните кръгове на партия Тиса. Това е огромен скандал и очевидна атака срещу унгарския суверенитет."

Унгарският премиер Виктор Орбан разпореди спешно разследване. Това е атака на опозицията, подкрепена от Брюксел, обяви Орбан, а целта според него е в Будапеща да има правителство, което да изпълнява желанията на европейските институции.

Виктор Орбан, премиер на Унгария: "Фактът, че външният министър на суверенна държава е подслушван с намесата на властите и службите на друга държава и то - с помощта на унгарски журналист, е много смущаващ."

Източници от Брюксел твърдят, че за да се избегне теч на информация, все по-често важните разговори да се водят в много тесен кръг и най-вече - в отсъствието на Унгария. От ЕК поискаха яснота по случая.