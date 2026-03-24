Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Скандал в Унгария: Предавал ли е Петер Сиярто информация на Русия?

Бурен скандал с обвинения в подслушване и контраобвинения в предаване на секретна информация, отекна от Брюксел до Будапеща. Публикация на американския вестник "Вашингтон пост", според която унгарският външен министър Петер Сиярто с години е предавал на Кремъл информация в реално време, хвърли сянка и върху предизборната кампания в Унгария. След като първо определи като фалшиви новини твърденията, че е информирал руския си колега Сергей Лавров за всичко, което се обсъжда в Брюксел, Сиярто все пак призна, че е в контакт с дипломата.

Версиите на всяка от замесените в наречения "Русиягейт" скандал страни, са различни. В центъра - името на унгарския външен министър Петер Сиярто. В събота "Вашингтон пост" публикува статия, според която с години унгарският външен министър предавал в реално време и в почивките всяка дума от закритите заседания на външните министри от ЕС на руския си колега Сергей Лавров. Първоначално Сиярто определи твърденията като фалшиви новини. Ден по-късно, без да посочва имена, не отрече, че е в контакт с много чуждестранни дипломати и определи като абсурдна мисълта, че в помещение с 80 души в него, е възможно да се пазят тайни.

Петер Сиярто, външен министър на Унгария: "По време на срещи на европейските външни министри, се взимат решения, които засягат отношенията ни със страни извън ЕС. В области като сигурността, енергетиката, икономиката... Нормално е, когато има подобно решение, потенциалния ефект от него да бъде обсъден с представители на съответната държава. Редовно съм в контакт с американците, руснаците, турците, израелците, страните от Централна Азия и Африка. Това е напълно естествено."

Полският премиер Доналд Туск пръв коментира.

Доналд Туск, премиер на Полша: "От доста време чуваме, че най-приближените на премиера Орбан, работят в тясно сътрудничество с руските власти и им предават чувствителна информация за европейските институции. Спомням си, че през 2019-а Литва поиска унгарската делегация да бъде изключена от среща на НАТО с аргумент, че докладват на Москва."

Последва реакция и от Литва.

Кестутис Будрис, външен министър на Литва: "Това е най-отвратителното, най-долното нещо - в лично или в държавно качество - да сътрудничиш с врага, който унищожава настоящия световен ред, с хората, които събират войски и планират да разширят агресията си срещу Европа."

Интригата се заплете още повече - вчера консервативен унгарски вестник съобщи, че журналистът Саболч Пани е предал двата телефонни номера на Петер Сиярто за подслушване от чуждестранни служби. Пани коментира, че е правил справка, във връзка със свое разследване и допълни, че телефонният номер на външния министър не е тайна.

Петер Сиярто, външен министър на Унгария: "Този човек има връзки с най-тесните кръгове на партия Тиса. Това е огромен скандал и очевидна атака срещу унгарския суверенитет."

Унгарският премиер Виктор Орбан разпореди спешно разследване. Това е атака на опозицията, подкрепена от Брюксел, обяви Орбан, а целта според него е в Будапеща да има правителство, което да изпълнява желанията на европейските институции.

Виктор Орбан, премиер на Унгария: "Фактът, че външният министър на суверенна държава е подслушван с намесата на властите и службите на друга държава и то - с помощта на унгарски журналист, е много смущаващ."

Източници от Брюксел твърдят, че за да се избегне теч на информация, все по-често важните разговори да се водят в много тесен кръг и най-вече - в отсъствието на Унгария. От ЕК поискаха яснота по случая.

#предаване на информация # Петер Сиярто #Сергей Лавров #Унгария #скандал

ТОП 24

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
1
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
4
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
5
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
6
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
6
Почина легендарният синоптик Минчо Празников

Още от: Европа

Европарламентът одобри регламент за връщане на нелегални мигранти
Европарламентът одобри регламент за връщане на нелегални мигранти
Европейската комисия обвинява порносайтове в нарушаване на европейските закони Европейската комисия обвинява порносайтове в нарушаване на европейските закони
Чете се за: 01:45 мин.
Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат транспортирани обратно живи Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат транспортирани обратно живи
Чете се за: 00:47 мин.
ЕП прие нови правила за борба с корупцията в ЕС ЕП прие нови правила за борба с корупцията в ЕС
Чете се за: 01:35 мин.
Орбан спира транзита на природен газ към Украйна от юли Орбан спира транзита на природен газ към Украйна от юли
Чете се за: 02:17 мин.
Европарламентът одобри три предпазни клаузи за търговското споразумение със САЩ Европарламентът одобри три предпазни клаузи за търговското споразумение със САЩ
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Тръмп: Иран ни умолява да сключим сделка, Техеран - преговори няма
Тръмп: Иран ни умолява да сключим сделка, Техеран - преговори няма
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат транспортирани обратно живи Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат транспортирани обратно живи
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Могат ли туроператорите да вдигнат цената на вече продаден...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Европарламентът одобри регламент за връщане на нелегални мигранти
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Вижте бюлетините за вота на 19 април
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
