Орбан нареди разследване за подслушване на външния министър на Унгария Петер Сиярто

Унгарският премиер Виктор Орбан нареди незабавно разследване за евентуално подслушване на външния министър Петер Сиярто след медийни публикации за връзки на дипломата с Русия.

Като се позова на европейски източници, "Вашингтон Поуст" твърди, че в почивките на срещи на Евросъюза унгарският външен министър Петер Сиярто от години се обажда на руския си колега Сергей Лавров и го информира за дискусиите в реално време. Сиярто отхвърли твърденията като "фалшива новина".

Орбан е пред най-оспорваните избори от 16 години. Той продължава да блокира заем от 90 милиарда евро за Украйна и да иска руски въглеводороди.

Берлин определи обвиненията на "Вашингтон Поуст" като много сериозни. Според полския премиер Доналд Туск те не трябва да изненадват никого. Еврокомисията изрази безпокойство и очаква разяснения от Унгария.