БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Орбан нареди разследване за подслушване на външния министър на Унгария Петер Сиярто

Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Запази
Слушай новината

Унгарският премиер Виктор Орбан нареди незабавно разследване за евентуално подслушване на външния министър Петер Сиярто след медийни публикации за връзки на дипломата с Русия.

Като се позова на европейски източници, "Вашингтон Поуст" твърди, че в почивките на срещи на Евросъюза унгарският външен министър Петер Сиярто от години се обажда на руския си колега Сергей Лавров и го информира за дискусиите в реално време. Сиярто отхвърли твърденията като "фалшива новина".

Орбан е пред най-оспорваните избори от 16 години. Той продължава да блокира заем от 90 милиарда евро за Украйна и да иска руски въглеводороди.

Берлин определи обвиненията на "Вашингтон Поуст" като много сериозни. Според полския премиер Доналд Туск те не трябва да изненадват никого. Еврокомисията изрази безпокойство и очаква разяснения от Унгария.

Анита Хипер, говорител на ЕК: "Съобщенията са много тревожни. Отношенията на доверие между страните -членки и между тях и институциите са фундаментални за работата на Европейския съюз. Очакваме разяснения от унгарското правителство.

Ариана Подеста, говорител на ЕК: "Председателят на Еврокомисията фон дер Лайен е в Австралия и не съм сигурна дали е видяла публикацията. Няма да коментирам казаното от Туск. Ние сме в постоянен контакт с всички страни-членки, има много въпроси, по които се координираме ежедневно и това разбира се, включва Унгария."

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ