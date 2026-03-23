Жълт код за значителни валежи е в сила за областите Хасково и Кърджали през следващото денонощие

Днес, 23-ти март, е Световният ден на метеорологията. Мотото тази година е - Наблюдавайки днешния ден, можем да защитим утрешния, като основно внимание се обръща на ранните предупреждения за опасни явления.

Предупреждение от първа степен, код жълто за значителни валежи е обявено и през следващото денонощие.

В областите Хасково и Кърджали са възможни локални количества до около 35 литра на кв. метър.

През нощта на много места в страната ще продължи да вали, по-интензивно в Централна и Югоизточна България.

Минималните температури утре ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°, а максималните - от 8° до 16°, в София – около 9°. През деня в северните райони ще бъде почти без валежи, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността.

В Югоизточна България ще продължи да вали през целия ден. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток.

В планините ще бъде още по-ветровито, с умерен и силен североизточен вятър. Ще бъде облачно, с валежи, като границата между сняг и дъжд ще е на около 1000 метра.

Валежи от дъжд ще има и на Балканите, главно в югоизточната половина, по-значителни в южните и източните райони от полуострова. Дъжд и гръмотевична дейност се очакват в Южна Италия. Интензивни валежи от дъжд ще има утре на Британските острови и в Дания.

На Скандинавския полуостров ще вали предимно сняг.

Сняг се очаква и у нас. Във вечерните часове в четвъртък и през нощта срещу петък по високите полета в Западна България и в планинските райони дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, но без да се задържа снежна покривка.

В петък на много места в страната ще продължи да вали, но предимно дъжд, само в планините - сняг.

Ще превалява и в събота, но вече слабо.

Преди това обаче, в сряда и четвъртък ще има повече слънчеви часове, а максималните температури, макар и временно, съществено ще се повишат, особено в четвъртък, когато в по-голямата част от страната ще бъдат над 15°.