начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Преди парламентарните избори в Дания: Как ще се отрази кризата около Гренландия

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Дания е в навечерието на парламентарни избори, на които премиерът Мете Фредериксен се бори за трети последователен мандат.

Лявоцентристкият блок има лека преднина пред десницата в сондажите.

Почти сигурно е, че сегашното двупартийно правителство, излъчено от широка коалиция, ще загуби мнозинството си и страната ще се върне към традиционното разделение ляво-дясно. Претенциите на Тръмп към Гренландия внесоха геополитически заряд в кампанията, но избирателите остават фокусирани върху благосъстоянието, неравенствата и цената на живота. Фредериксен сега се представя като сигурен лидер в условия на войни в Украйна и Близкия изток и при натиск на Тръмп за Финландия.

Мете Фредериксен, премиер на Дания: "Дания никога не е била по-богата. Заетостта никога не е била по-висока, а безработицата- толкова ниска. 230 хиляди повече са заетите в частния сектор, 60 хиляди допълнително в обществения. Намалихме дълга, имаме износ. Всички гледат Дания и питат: как успявате да се справяте толкова добре в свят, който върви в грешната посока по всички параметри."

Десният блок е начело с настоящия министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен, сега претендент за премиерското кресло.

Троелс Лунд Поулсен, министър на отбраната на Дания: "Не само вие сте направила Дания по-богата- знаете го много добре. Това се дължи на отговорни политици и преди нас. Правителството, в което участваме прие много добри инициативи и затова не разбирам защо вървите в различна посока с по-високи данъци. Всичко срещу което предупреждавате е точно това, за което се борите."

Според сондажите, петте основни проблема за избирателите са икономика, екология, външна политика, здравеопазване на четвърто място и имиграция на пето. След кризата около Гренландия социалдемократите си върнаха позиции, загубени около твърдите реформи за предоставяне на убежище. Води се и дебат за реформи в селското стопанство, свързани с широката употреба на торове и пестициди, достъпа до чиста вода и условията за отглеждане на животните във фермите. Появиха се и лозунги като "Погледни бекона си в очите."

Франциска Розенкилде, лидер на партия "Алтернативата": Дори не мога да се пъхна тук, представете си да имах 12 или 14 прасенца."

Хана Скоьонинг, пенсионер: "Защо Дания трябва да бъде световната свинска тоалетна?"

Стефан Леандер, редактор: "Повечето от земята ни се използва за отглеждане на фураж."

Дебат предизвика и предложението на Фредериксен за данък богатство за 20-те хиляди най-заможни датчани. Очаква се нейните социалдемократи да останат първа политическа сила, но без необходимото мнозинство от 90 депутати в 179-местния датски парламент.

Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя...
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на...
Георги Милков: Тръмп често борави с външната политика като дилър на недвижими имоти
Георги Милков: Тръмп често борави с външната политика като дилър на...
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване
Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ)
Тръмп замразява ударите срещу Иран за пет дни
