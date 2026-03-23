Подобрява ли се финансовата грамотност на българите?

Финансовата грамотност на българите се подобрява, отчитат от Министерството на финансите. Комисията за финансов надзор от днес започна серия от лекции в училищата как да инвестираме безопасно. Първата се проведе в Първа английска гимназия в София.

Десетокластникът Тома е едно от децата, които взеха активно участие в днешната лекция за безопасно инвестиране.

Тома Николов, ученик в 10 З клас: "Повечето хора се излъгват от интернет, гледат някакви финансови гурута, които говорят глупости, които им предлагат да инвестират в някакви пълни измами и се нашиват с пари. Това мисля, че много ще помогне да се отворят очите на хората за опасностите и как да се предпазват и в същото време да им даде инструменти как да инвестират правилно."

Момчето е част и от паралелката за предприемачество в първа английска гимназия.

Тома Николов,ученик в 10 З клас: "Парите не са нещо, което се прави бързо, отнема време и постоянство, инвестиране всеки месец и става бавно с проценти, малки проценти, но с времето се наслагва, научаваш се, ставаш по-добър и по-добър."

Именно на това се опитаха да научат децата представителите на комисията за финансов надзор, която осъществява контрола над небанковия финансов сектор.

Васил Големански, председател на КФН: "Финансовите решения, до които имате достъп трябва да бъдат преценявани много внимателно."

Специалистите посъветваха децата, че червена лампичка трябва да им светне веднага, щом чуят, че някой им обещава бърза и голяма печалба.

Васил Големански, председател на КФН: "Има прекрасни решения, има много атрактивни инвестиции, които предлагат бърза възвръщаемост и доходност, но не винаги това е смисълът."

Тази година се очаква да завърши първи випуск с ориентиране към предприемачеството в гимназията. Резултатите на децата от икономическите паралелки досега са много добри, обясниха от училището.

Камен Кръстев, учител по предприемачество: "Започват да се ориентират в процесите, които настъпват в България, какво е бюджетиране, какво са финанси, какво са пенсионно осигуряване, какво е здравно осигуряване, застраховане. Изобщо целият аспект на икономиката, те стават финансово грамотни." "Имаме лични финанси през седмица и е изключително полезно. За всичките години успях да добивия доста широка представа за парите и със сигурност ще се справям доста по-добре в живота за напред."

Министерството на финансите координира всички инциативи свързани с повишаването на финансовата грамотност.

Калоян Симеонов, началник на отдел в МФ: "Като че ли младите хора са по-финансово грамотни и има вероятност те да ограмотяват родителите си в някои ситуации. За да си финансово грамотен трябва да можеш да управляваш добре личните си финанси."

От ведомството също се включват в различни инициативи в училищата.

Калоян Симеонов, началник на отдел в МФ: "Едно от децата зададе следния въпрос, добре аз как да съм финансово грамотен, като моите родители ми дават прекалено малко джобни пари. Аз не мога да се справя с тях. Аз му казах, че това е може би най-добрия урок, защото ако ти си дете на родители, които ти дават безгранично много пари, без контрол, ти никога няма да си финансово грамотен."

В случай, че имаш ограничен ресурс най-лесно се научаваш и как да го управляваш успешно, обясняват още от ведомството.