БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Чете се за: 01:22 мин.
Чете се за: 03:00 мин.
Чете се за: 03:15 мин.
Чете се за: 01:27 мин.
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Подобрява ли се финансовата грамотност на българите?

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Общество
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Финансовата грамотност на българите се подобрява, отчитат от Министерството на финансите. Комисията за финансов надзор от днес започна серия от лекции в училищата как да инвестираме безопасно. Първата се проведе в Първа английска гимназия в София.

Десетокластникът Тома е едно от децата, които взеха активно участие в днешната лекция за безопасно инвестиране.

Тома Николов, ученик в 10 З клас: "Повечето хора се излъгват от интернет, гледат някакви финансови гурута, които говорят глупости, които им предлагат да инвестират в някакви пълни измами и се нашиват с пари. Това мисля, че много ще помогне да се отворят очите на хората за опасностите и как да се предпазват и в същото време да им даде инструменти как да инвестират правилно."

Момчето е част и от паралелката за предприемачество в първа английска гимназия.

Тома Николов,ученик в 10 З клас: "Парите не са нещо, което се прави бързо, отнема време и постоянство, инвестиране всеки месец и става бавно с проценти, малки проценти, но с времето се наслагва, научаваш се, ставаш по-добър и по-добър."

Именно на това се опитаха да научат децата представителите на комисията за финансов надзор, която осъществява контрола над небанковия финансов сектор.

Васил Големански, председател на КФН: "Финансовите решения, до които имате достъп трябва да бъдат преценявани много внимателно."

Специалистите посъветваха децата, че червена лампичка трябва да им светне веднага, щом чуят, че някой им обещава бърза и голяма печалба.

Васил Големански, председател на КФН: "Има прекрасни решения, има много атрактивни инвестиции, които предлагат бърза възвръщаемост и доходност, но не винаги това е смисълът."

Тази година се очаква да завърши първи випуск с ориентиране към предприемачеството в гимназията. Резултатите на децата от икономическите паралелки досега са много добри, обясниха от училището.

Камен Кръстев, учител по предприемачество: "Започват да се ориентират в процесите, които настъпват в България, какво е бюджетиране, какво са финанси, какво са пенсионно осигуряване, какво е здравно осигуряване, застраховане. Изобщо целият аспект на икономиката, те стават финансово грамотни."

"Имаме лични финанси през седмица и е изключително полезно. За всичките години успях да добивия доста широка представа за парите и със сигурност ще се справям доста по-добре в живота за напред."

Министерството на финансите координира всички инциативи свързани с повишаването на финансовата грамотност.

Калоян Симеонов, началник на отдел в МФ: "Като че ли младите хора са по-финансово грамотни и има вероятност те да ограмотяват родителите си в някои ситуации. За да си финансово грамотен трябва да можеш да управляваш добре личните си финанси."

От ведомството също се включват в различни инициативи в училищата.

Калоян Симеонов, началник на отдел в МФ: "Едно от децата зададе следния въпрос, добре аз как да съм финансово грамотен, като моите родители ми дават прекалено малко джобни пари. Аз не мога да се справя с тях. Аз му казах, че това е може би най-добрия урок, защото ако ти си дете на родители, които ти дават безгранично много пари, без контрол, ти никога няма да си финансово грамотен."

В случай, че имаш ограничен ресурс най-лесно се научаваш и как да го управляваш успешно, обясняват още от ведомството.

#лекции #комисия по финансов надзор #финансова грамотност #деца #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ