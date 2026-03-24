След отхвърлянето на референдума в Италия: Позициите на Мелони са отслабени

По света
Снимка: БТА
Италианският министър-председател Джорджа Мелони изгуби ключов референдум за реформа на съдебната система. С 54% избирателите отхвърлиха промените. Подкрепата си дадоха 46% при 60 на сто избирателна активност. Мелони призна поражението си, но заяви, че няма да подаде оставка. Референдумът обаче отслаби позициите на Мелони и активизира опозицията.

Във видео в социалните мрежи, още преди крайния резултат от референдума да бъде официално обявен, Джорджа Мелони заяви, че уважава решението на италианците.

Джорджа Мелони, министър-председател на Италия: "Съжаляваме за пропуснатата възможност за модернизиране на Италия, но това не променя ангажимента ни да продължим да работим и да изпълним мандата си."

Съдебната реформа беше заложена в предизборната програма на десницата, която спечели изборите преди четири години. Тя предвижда разделяне на функциите на съдиите и прокурорите и промени в надзорния им орган, чийто членове да бъдат избирани чрез жребий. Създаване на нов вид дисциплинарен съд, който да се занимава с нарушили правилата съдии и прокурори също е сред предложенията.

Според управляващите двудневният референдум е бил истинска демонстрация на демокрацията и изходът от него няма да се отрази на работата на кабинета.

Антонио Таяни, вицепремиер на Италия, лидер на "Форца Италия": "Вотът за правителството ще е следващата година на парламентарните избори, а не днес."

Резултатът може да вдъхне нова енергия на раздробената лява опозиция, според която той е ясно послание, че Италия иска алтернатива.

Ели Шлейн, лидер на Демократическата партия: "Младите хора между 18 и 34 години обърнаха резултата, над 61% от тях гласуваха с "не"."

Според критиците на съдебната реформа тя цели по-голям контрол над независимите съдии, чийто решения често са атакувани публично от правителството, особено по въпроси като миграцията. Освен това те смятат, че тя не решава истинските проблеми - продължаващи с години съдебни процеси, забавяне на дела и пренаселеност в затворите.

Алесандро, студент по право: "Празнуваме отхвърлянето на реформата, която смятаме за ненужна и безполезна."

Поражението лишава Мелони от ореола ѝ на победител. След четири години поддържане на необичайна за Италия политическа стабилност, позициите ѝ са отслабени, смятат анализатори. Референдумът се проведе в момент, когато Доналд Тръмп, на когото Мелони е близък съюзник, е все по-непопулярен, а италианците - все по-притеснени как войната с Иран ще се отрази на разходите им за енергия и на италианската икономика като цяло.

