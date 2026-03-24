Дания гласува: Премиерът Мете Фредериксен е напът да спечели трети мандат

Дания гласува на парламентарни избори, на които се очаква премиерът лявоцентрист Мете Фредериксен да спечели трети мандат. Изборите са на фона на повишено напрежение между Копенхаген и Вашингтон заради претенциите на Доналд Тръмп спрямо Гренландия.

Категоричното несъгласие на Фредериксен с Тръмп увеличи популярността ѝ и тя свика предсрочни избори. Основният ѝ съперник е министърът на отбраната, председател на дясноцентристката Либерална партия. Малко над 4 милиона са датските избиратели с право на глас.

Един от важните въпроси по време на предизборната кампания беше желанието на Фредериксен за възстановяване на данъка върху най-богатите, отменен през 1997 година. Партиите се фокусираха и върху проблеми като цените на храните и горивата, бъдещето на селското стопанство и качеството на питейната вода.