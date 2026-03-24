Игор Тиаго проведе първа тренировка с отбора на Бразилия

Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго проведе първа тренировка с националния отбор на Бразилия. Нападателят ще вземе участие в двете приятелски срещи за Селесао, срещу Франция и Хърватия.

19-те му гола за Брентфорд от началото на сезона накараха селекционера Карло Анчелоти да повика 24-годишния централен нападател, който ще има удоволствието да играе редом със световни суперзвезди като Винисиус, Маркиньос и Казимиро.

"Начинът, по който те приемат и те карат да се чувстваш комфортно, е невероятен. Чувстваш се сякаш си у дома, всички ти отдават внимание и ти помагат. Да видя играчи, които съм гледал само по телевизията, е още по-неописуемо усещане", сподели той в интервю за медията на отбора.

Тиаго не пропусна да спомене и как са му помогнали отборите, в които е играл, като сред тях и 14-кратният шампион на България Лудогорец.

"Във всяка страна преживях различни моменти в кариерата си, които ме изградиха, за да стигна дотук с напълно различна нагласа, да бъда по-спокоен и да разбирам, че има процеси във всичко в живота. Всичко това изгради характера и опита, които имам днес", допълни нападателят.

