Парадоксите преди изборите: Защо има разминавания между избирателните списъци и данните на НСИ?

В полунощ изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина. До този час близо 56 000 българи зад граница са заявили желание да упражнят правото си на вот. Техните имена ще бъдат извадени от избирателните списъци в България, но останалите ни сънародници в чужбина продължават да стоят в тях. Така в отделни области се стига до парадокс. Във Видин например, броят на хората с право на глас е по-висок от броя на жителите по данни на НСИ. Разликата надминава 9000 души. Крие ли това риск от изкривяване на избирателната активност?

Имащите право на глас в област Видин по предварителни данни са над 79 000 души. Справка в НСИ от 2024 г. показва обаче, че населението в областта се е стопило до малко над 70 000 души. Сериозното разминаване в данните от 9000 човека идва от това, че много от хората, които живеят в чужбина, имат постоянен адрес у нас. Затова попадат в избирателните списъци, но не и в преброяването на Националния статистически институт.

Павел Петков, председател на РИК-Видин: "Списъците от преброяването не може и не трябва да се използват за избирателни цели. Окончателните избирателни списъци се променят до деня преди изборите. В тях се правят промени на починали лица, на лица, които са навършили 18 години и имат право да гласуват."

За да се избегнат подобни разлики са нужни законодателни промени. От Обществения съвет към ЦИК смятат, че ако се обособи район Чужбина, казуси като този във Видин няма да има.

Цветелина Пенева, Обществен съвет към ЦИК: "Тогава, когато те бъдат вписани в списъци извън страната, те се заличават от списъците по постоянен адрес. Това заличаване в момента не е направено или е направено за малкото български избиратели, които са подали заявление за гласуване извън страната."

От Обществения съвет към ЦИК казват още, че различията в избирателните списъци и данните от националното преброяване не изкривяват избирателната активност.

Цветелина Пенева, Обществен съвет към ЦИК: "Това са валидни български избиратели, които имат право да гласуват. Това, че те не желаят да гласуват, в никакъв случай не поставя под риск изборните резултати."

Според списъците към момента у нас право на глас имат над 6 640 000 души, а над 54 000 българи зад граница са подали заявление за гласуване в чужбина. Най-много от тях - една четвърт са от Турция.