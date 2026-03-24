Блокът на датския премиер Мете Фредериксен води, но няма да има мнозинство

Левият блок в Дания, воден от премиера Мете Фредериксен, води пред десните партии на предсрочните парламентарни избори, но според екзитполовете тя не успява да си осигури парламентарно мнозинство.

Резултатите са на фона на негативните реакции сред датчаните заради кризата с разходите за живот. Фредериксен е на власт от 2019 година.

Тя се възползва от твърдата си позиция срещу Доналд Тръмп по отношение на Гренландия, но много датчани са се уморили от фокуса ѝ върху международните отношения и я обвиняват, че пренебрегва вътрешните проблеми.