Български учени откриха екзопланета с маса 5 пъти по-голяма от тази на Земята

Международен екип с водещо българско участие на учени от Софийския университет откриха нова "свръхземя". Екзопланетата се намира на 91 светлинни години от нас и е с маса 5 пъти тази на Земята.

Екзопланетите обикалят около звезди извън Слънчевата система. Учените от Физическия факултет на Софийския университет от години ги проучват и обясняват какво представлява свръхземята.

Деница Стоева, докторант във Физическия факултет на СУ и учен към проекта „EXO-RESTART”: "Това е планета, чиято маса е значително по-голяма от тази на Земята и по-малка от тази на Нептун. В случая нашето откритие е с маса 5 пъти масата на Земята и попада точно в тази категория."

Новооткритата екзопланета обикаля около звезда, известна с името Макондо. Тя е част е от южното съзвездие Помпа и е кръстена на едноименния град от романа "Сто години самота" на Габриел Гарсия Маркес.

Деница Стоева, докторант във Физическия факултет на СУ и учен към проекта „EXO-RESTART”: "Планетата обикаля около звезда, но звездата също обикаля около този общ център на маса. тя не статична и има едно съвсем леко движение, трептене. Ние наблюдаваме това съвсем леко потрепване на звездата."

Досега са открити над 6 хиляди екзопланети, които се кръщават по строги правила.

Деница Стоева, докторант във Физическия факултет на СУ и учен към проекта „EXO-RESTART”: "За жалост не можем да и дадем хубаво българско име.Планетата се кръщава на звездата, като се добавя съответната латинска буква, в зависимост от реда. Първата получава буквичката B, след това С, и т.н. Нашата е втората, затова е С."

Свръхземята е втора около звездата Макондо. Българските учени стигат до нея след анализ на данни от 2004 до 2017 година, събирани от наблюдения на спектрографа HARPS, разположен на телескоп в обсерватория в Чили.