Ще бъде ли задействана програмата за компенсации заради скъпите горива?

Днес трябва да стане ясно дали ще бъде активирана мярката за компенсации за физически лица заради поскъпването на горивата.



Националната агенция за приходите вече обяви, че на 22-ри и 23-ти март средните цени на бензин и дизел са стрували 1 евро и 60 цента. Ако те се запазят на същите или по-високи нива за трети пореден ден, ще бъде задействаната програмата с компенсации.

Помощта ще е в размер от 20 евро на месец. Вчера от Агенцията за социално подпомагане публикуваха информация за кандидатстването по нея.

Междувременно стана ясно, че Приходната агенция започва да публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечна статистика за изменението на цените на дизела и бензин А95. Информацията за изчислението на средните цени ще се взима от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.