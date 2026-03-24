Войната в Украйна: Жертви след поредна размяна на удари

Войната в Украйна - десетки ракети и над 390 дрона - с този арсенал Русия е атакувала украинската територия през изминалата нощ.



Жертвите са поне пет в три украински области. Ранените са десетки. Две са жертви след атаки срещу Севстопол, в незаконно анексирания Крим. В шест области има проблеми с електрозахранването след нападения срещу критична инфраструктура.

По данни на руското министерство на отбраната, над Русия са унищожени над 50 дрона. Според Института за изследване на войната, Кремъл вече подготвя руското общество за провал на започналата пролетно-лятна офанзива на руската армия.