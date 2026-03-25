БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕК отлага пълната забрана за внос на руски петрол

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази

Предложението не е отменено, уточняват от Брюксел

цената барел суров петрол премина 100 долара
Слушай новината

Европейската комисия няма да внесе законодателното предложение за пълна забрана на руски петрол в Европейския съюз на 15 април, както първоначално беше планирано. Говорител на Комисията съобщи, че предложението не е отменено, но заради настоящите геополитически събития ще бъде представено по-късно.

Ескалацията в Близкия изток доведе до бързо покачване на цените на петрола и газа. Предложението за пълно прекратяване на вноса на руски петрол цели спиране на всички доставки за блока до края на 2027 година.

Заради санкциите на Европейския съюз срещу Русия вече е спрян почти целият внос на руски петрол. Брюксел обаче иска да заложи пълното преустановяване на вноса в европейското законодателство, за да може забраната да остане в сила, дори ако се стигне до мирно споразумение в Украйна и отмяна на европейските санкции.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по-рано този месец, че връщането към руски енергоносители би било „стратегическа грешка“ и би направило Европа по-уязвима.

#ЕК #петрол

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ