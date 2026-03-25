ЕК отлага пълната забрана за внос на руски петрол

Европейската комисия няма да внесе законодателното предложение за пълна забрана на руски петрол в Европейския съюз на 15 април, както първоначално беше планирано. Говорител на Комисията съобщи, че предложението не е отменено, но заради настоящите геополитически събития ще бъде представено по-късно.



Ескалацията в Близкия изток доведе до бързо покачване на цените на петрола и газа. Предложението за пълно прекратяване на вноса на руски петрол цели спиране на всички доставки за блока до края на 2027 година.

Заради санкциите на Европейския съюз срещу Русия вече е спрян почти целият внос на руски петрол. Брюксел обаче иска да заложи пълното преустановяване на вноса в европейското законодателство, за да може забраната да остане в сила, дори ако се стигне до мирно споразумение в Украйна и отмяна на европейските санкции.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по-рано този месец, че връщането към руски енергоносители би било „стратегическа грешка“ и би направило Европа по-уязвима.