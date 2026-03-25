Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата

От днес вече мярката в подкрепа на най-нуждащите се физически лица в размер на 20 евро на месец е активна. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски.
"Националната агенция за приходите вече публикува данните за цените и на дизела, и на бензин 95 всеки ден на своя сайт, така че всички български граждани ще могат да видят цените на горивата на дребно от 1 март до днешна дата и така всеки ден за напред."
"Важно е също така да се отбележи, че в последните четири дни - от 21 до 24 март, макар и да достигнахме тези ниваи от 1 евро и 60 за дизела, все пак се наблюдава и една стабилизация на цените. На 21 март дизелът беше 1 евро и 59, и 22, 23 и 24 март - 1 евро и 60, докато бензинът 95 за целия период от тези четири дни е 1 евро и 43 цента. Достигнахме нивото, мярката се активира в подкрепа на българските граждани, които имат право на помощта, но има и едно сравнително краткосрочно стабилизиране на цените", заяви Клисурски.
НАП извършва и проверки в обекти за продажба на гориово, съобщи още служебният министър.
"Вече над 800 бензиностанци, от близо 4000, са проверени за нивата на техните маржове, така че всъщност, всяко повишение на цените да е единствено резултат от обективни пазарни обстоятелства и доставни цени, а не от спекулативно поведение."