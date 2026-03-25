Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата

От днес вече мярката в подкрепа на най-нуждащите се физически лица в размер на 20 евро на месец е активна. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски.

"Националната агенция за приходите вече публикува данните за цените и на дизела, и на бензин 95 всеки ден на своя сайт, така че всички български граждани ще могат да видят цените на горивата на дребно от 1 март до днешна дата и така всеки ден за напред."

"Важно е също така да се отбележи, че в последните четири дни - от 21 до 24 март, макар и да достигнахме тези ниваи от 1 евро и 60 за дизела, все пак се наблюдава и една стабилизация на цените. На 21 март дизелът беше 1 евро и 59, и 22, 23 и 24 март - 1 евро и 60, докато бензинът 95 за целия период от тези четири дни е 1 евро и 43 цента. Достигнахме нивото, мярката се активира в подкрепа на българските граждани, които имат право на помощта, но има и едно сравнително краткосрочно стабилизиране на цените", заяви Клисурски.