Четири акции в страната срещу купуването на гласове

Четири акции провежда МВР в страната срещу купуването на гласове, съобщи и. д. главен секретар Георги Кандев на брифинг пред медиите.

Във Вълчедръм, област Монтана, е бил получен сигнал за склоняване на хора да гласуват за определена партия. На един от адресите са открити тефтери с имена, изписани числа и ЕГН-та.

Георги Кандев, и. д. главен секретар на МВР: На друг адрес, който е свързан със случая, са открити 24 500 евро, за които собственикът на адреса не е могъл да даде логично обяснение. Образувано е досъдебно производство."

В Лом са проверени частен имот и търговски обекти, намерени са тетрадка с имена и числа. В къщата, в скрита в гардероб чанта, са открити 12 780 евро.

Георги Кандев, и. д. главен секретар на МВР: "Банкнотите са от по 50 евро, като са били поставени в плик, всяка банкнота по 50 евро в отделен плик."

В Бургас са задържани 6 души, открити са списъци с имена. Намерени са и 7 000 евро, като отново на пликовете е надписано 50 евро.

В Ихтиман тече акция в дома на криминално проявен 47-годишен мъж, където са открити списъци и лични карти на български граждани. И в този случая е образувано досъдебно производство, допълни Кандев.