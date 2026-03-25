Шестима задържани при акцията срещу изборната търговия в Бургас

Шестима задържани, три досъдебни производства и три преписки са резултатите от проведената днес специализирана полицейска операция по противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите в Бургас.

В резултат на полицейските действия са установени списъци с имена, за които има данни, че са във връзка с предстоящите избори, както и надписани пликове със сумата от 50 евро във всеки от тях.

На един от адресите е открита сумата от 7000 евро, за чийто произход не са дадени адекватни обяснения, но съществуват данни, че е предназначена за купуване на гласове.

Задържано е и лице, което на база принадлежност към определена религиозна общност, е могло да окаже влияние да се гласува за определена политическа сила.

Полицейските действия на територията на цялата област продължават целенасочено и с усилен интензитет.