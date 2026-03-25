Проливен дъжд се изсипа преди първата тренировка на България

Малко преди България да проведе първата си тренировка на индонезийска земя, атмосферните условия в индонезийската столица в Джакарта се влошиха и се разрази същинска библейска буря.

С първите си двубои през календарната 2026 година отборът ще опита да подобри малко показателите си от последните две години, защото има само четири победи в последните си 20 мача.

Под ръководството на Александър Димитров четирима футболисти са играли и в четирите срещи, когато той е бил наставник - Мартин Минчев, Марин Петков, Филип Кръстев и Кирил Десподов, който обаче сега не е с отбора. Филип Кръстев е едва сред тримата футболисти, които са реализирали, откакто Димитров е начало на тима в четири срещи.

Гледайте срещата България – Соломонови острови в петък, 27 март, от 10:30 часа пряко по БНТ 3 и ТУК. Студийната програма започва в 10:00 часа.

