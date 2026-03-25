Петко Христов: Искам да покажем добро лице в предстоящите два мача

Българският национал сподели очакванията си за мача със Соломоновите острови.

Един от най-опитните български футболисти Петко Христов заяви, че отборът вече се адаптира след пътуването от София до Индонезия.

Националният отбор на България пристигна в Югоизточна Азия за второто издание на турнира „FIFA Series 2026” и днес направи първа тренировка на един от терените на стадион „ГБК“ в Джакарта.

„Тежко пътуване, 15-часов полет и два пъти спирахме. Днес ни е първата тренировка на терен, подготвяме се и гледаме да се влагаме максимално. Вече всичко е наред и треньорът трябва да реши стартовия състав за следващия мач. Момчетата са в добро настроение“, започна централният защитник.

Националът увери, че отборът няма да подцени своя опонент.

„Тука сме да надграждаме на терена и да показваме добри резултати. Наистина за Соломоновите острови като отбор не знаем нищо за тях, но няма как да подценим мача и ла си кажем – играем със Соломоновите острови, какво толкова? Искам в тези два мача да покажем добро лице и да надградим на това, което правим до момента. Най-важното е нашата игра и ние как ще се представим. Опитахме се да научим нещо за тях. Днес след тренировката вероятно ще говори треньорът за тактиката“, обясни опитният бранител.

Той призна, че топлото време и голямата влага са малко необичайни за всички в отбора, но няма как и те се съобразяват с времето.

„Горд съм да съм в националния отбор, за мене е чест. Искам да дам всичко от себе и ако трябва да направя нещо, което треньорът иска, ще го направя. Всеки, който е тук, а заслужил да бъде национален състезател на България“, завърши Петко Христов.

Гледайте срещата България – Соломонови острови в петък, 27 март, от 10:30 часа пряко по БНТ 3 и ТУК. Студийната програма започва в 10:00 часа.

Свързани статии:

Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Двубоят е в петък от 10:30 часа. Студиото започва 30 минути по-рано.
Чете се за: 00:42 мин.
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
1
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
3
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и...
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
4
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция
5
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Празнуваме Благовещение
6
Празнуваме Благовещение

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Футбол

Марин Петков: Всеки мач е шанс да си вдигнеш самочувствието
Марин Петков: Всеки мач е шанс да си вдигнеш самочувствието
Наско Сираков връчи благодарствен плакет на Цунами Наско Сираков връчи благодарствен плакет на Цунами
Чете се за: 00:25 мин.
България направи първа тренировка на терен в Индонезия България направи първа тренировка на терен в Индонезия
Чете се за: 02:27 мин.
Проливен дъжд се изсипа преди първата тренировка на България Проливен дъжд се изсипа преди първата тренировка на България
Чете се за: 01:12 мин.
От Нова Зеландия са съгласни да играят срещу Иран на Мондиал 2026 извън САЩ От Нова Зеландия са съгласни да играят срещу Иран на Мондиал 2026 извън САЩ
Чете се за: 01:40 мин.
Защитник на Добруджа аут за две седмици Защитник на Добруджа аут за две седмици
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата
Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради цените на горивата С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради цените на горивата
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Арестуваха бивш общински съветник в Пловдив по подозрение за купуване на гласове (СНИМКИ) Арестуваха бивш общински съветник в Пловдив по подозрение за купуване на гласове (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Учебен или присъствен ще е 20 април? Учебен или присъствен ще е 20 април?
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Регионалният министър: Резултатите от анализа на финансовото...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Петьо Петров - Еврото не е в Сърбия
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
САЩ изпратили на Иран мирен план от 15 точки, Техеран: Тръмп...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на задържаните за 1,2 млн. фалшиви евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
