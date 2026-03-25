Петко Христов: Искам да покажем добро лице в предстоящите два мача

Един от най-опитните български футболисти Петко Христов заяви, че отборът вече се адаптира след пътуването от София до Индонезия.

Националният отбор на България пристигна в Югоизточна Азия за второто издание на турнира „FIFA Series 2026” и днес направи първа тренировка на един от терените на стадион „ГБК“ в Джакарта.

„Тежко пътуване, 15-часов полет и два пъти спирахме. Днес ни е първата тренировка на терен, подготвяме се и гледаме да се влагаме максимално. Вече всичко е наред и треньорът трябва да реши стартовия състав за следващия мач. Момчетата са в добро настроение“, започна централният защитник.

Националът увери, че отборът няма да подцени своя опонент.

„Тука сме да надграждаме на терена и да показваме добри резултати. Наистина за Соломоновите острови като отбор не знаем нищо за тях, но няма как да подценим мача и ла си кажем – играем със Соломоновите острови, какво толкова? Искам в тези два мача да покажем добро лице и да надградим на това, което правим до момента. Най-важното е нашата игра и ние как ще се представим. Опитахме се да научим нещо за тях. Днес след тренировката вероятно ще говори треньорът за тактиката“, обясни опитният бранител.

Той призна, че топлото време и голямата влага са малко необичайни за всички в отбора, но няма как и те се съобразяват с времето.

„Горд съм да съм в националния отбор, за мене е чест. Искам да дам всичко от себе и ако трябва да направя нещо, което треньорът иска, ще го направя. Всеки, който е тук, а заслужил да бъде национален състезател на България“, завърши Петко Христов.

