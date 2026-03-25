БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учебен или присъствен ще е 20 април?
Чете се за: 01:30 мин.
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Чете се за: 00:47 мин.
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
Чете се за: 04:02 мин.
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристин Лагард: Еврозоната отново е изправена пред висока степен на несигурност

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Еврозоната отново е изправена пред висока степен на несигурност, този път заради конфликта в Близкия изток. Това предупреди председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард. Във Франкфурт тя съобщи, че институцията е готова да действа при ръст на инфлацията над 2 процента. ЕЦБ запази миналата седмица лихвените проценти непроменени.

Лагард коментира, че паричната политика не може пряко да влияе върху цените на енергоизточниците, но има решаваща роля за ограничаване на вторичните ефекти върху инфлацията. Според Кристин Лагард възможен сценарий в настоящата ситуацията е инфлацията в еврозоната временно да се повиши, но впоследствие да се нормализира. При по-силен и продължителен шок обаче съществува риск и за по-слаб икономически растеж.

Кристин Лагард - председател на EЦБ: "Няма да действаме, преди да има достатъчно информация за размера и продължителността на шока и неговото разпространение. Но няма да бъдем и парализирани от колебание, защото ангажиментът ни за постигане на 2 процента инфлация в средносрочен план е безусловен."

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ