Кристин Лагард: Еврозоната отново е изправена пред висока степен на несигурност

Еврозоната отново е изправена пред висока степен на несигурност, този път заради конфликта в Близкия изток. Това предупреди председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард. Във Франкфурт тя съобщи, че институцията е готова да действа при ръст на инфлацията над 2 процента. ЕЦБ запази миналата седмица лихвените проценти непроменени.

Лагард коментира, че паричната политика не може пряко да влияе върху цените на енергоизточниците, но има решаваща роля за ограничаване на вторичните ефекти върху инфлацията. Според Кристин Лагард възможен сценарий в настоящата ситуацията е инфлацията в еврозоната временно да се повиши, но впоследствие да се нормализира. При по-силен и продължителен шок обаче съществува риск и за по-слаб икономически растеж.