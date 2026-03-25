Учебен или присъствен ще е 20 април?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
България търси две победи в Индонезия

Мартин Минчев пропусна заниманието заради контузия.

Българският национален отбор по футбол направи първа тренировка на индонезийска земя преди началото на турнира „FIFA Series 2026“, който за „лъвовете“ започва с мач със Соломоновите острови на 27-и март от 10.30 часа българско време.

Тимът на България най-напред излезе да огледа централния терен на стадион „Гелор Бинг Карна“, а след това се премести на помощно игрище „Е“, където проведе занимание малко над един час.

Единственият български футболист, който не взе участие, е нападателят на полския Краковия (Краков) Мартин Минчев, който има проблем с аддуктора на левия крак. Състоянието му обаче не е сериозно, но няма да вземе участие в първата среща със скромния тим от зона Океания. Селекционерът Александър Димитров призна, че очаква Минчев да се възстанови до дни и във втората среща на 30-и март да бъде на линия.

Заниманието започна с лек крос и разиграване в квадрати, след което Александър Димитров събра футболистите в центъра и им говори около 4-5 минути. Веднага след това футболистите се наредиха в коридори за спринтова работа и друга аеробна работа.

Отборът пристигна вчера след 15 часа и 25 минути полет, като веднага играчите влязоха във фитнеса и направиха възстановяване в басейн. В дните преди заминаването за Индонезия поради травми отпаднаха Алекс Петков и Кристиан Димитров, а поради лични причини Илия Груев и Лукас Петков.

Утре отборът отново ще има една тренировка с начало 16:00 часа местно време, като тя ще бъде на стадион „Соемантри“ в друга част на Джакарта, на около 40 минути от стадион „ГБК“, където пък Александър Димитров ще даде пресконференция.

Гледайте срещата България – Соломонови острови в петък, 27 март, от 10:30 часа пряко по БНТ 3 и ТУК. Студийната програма започва в 10:00 часа.

Свързани статии:

Марин Петков: Всеки мач е шанс да си вдигнеш самочувствието
Марин Петков: Всеки мач е шанс да си вдигнеш самочувствието
Националът на България описа атмосферата в отбора като...
Чете се за: 01:52 мин.
Петко Христов: Искам да покажем добро лице в предстоящите два мача
Петко Христов: Искам да покажем добро лице в предстоящите два мача
Българският национал сподели очакванията си за мача със...
Чете се за: 02:27 мин.
ТОП 24

Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
1
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
3
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Празнуваме Благовещение
4
Празнуваме Благовещение
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
5
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
През уикенда предстои нова валежна обстановка
6
През уикенда предстои нова валежна обстановка

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Видео

Гледайте двукратния олимпийски медалист Мартин Маринов в предаването "Зала на славата"
Гледайте двукратния олимпийски медалист Мартин Маринов в предаването "Зала на славата"
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3 Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
6680
Чете се за: 00:42 мин.
"Гостите на Банско Филм Фест 2025": Йохен Хемлеб разказва за една от най-големите мистерии на Еверест "Гостите на Банско Филм Фест 2025": Йохен Хемлеб разказва за една от най-големите мистерии на Еверест
Чете се за: 04:07 мин.
Жалба в Еврокомисията заради високите цени на билетите за световното първенство по футбол Жалба в Еврокомисията заради високите цени на билетите за световното първенство по футбол
Чете се за: 02:15 мин.
Марин Петков: Всеки мач е шанс да си вдигнеш самочувствието Марин Петков: Всеки мач е шанс да си вдигнеш самочувствието
Чете се за: 01:52 мин.
Петко Христов: Искам да покажем добро лице в предстоящите два мача Петко Христов: Искам да покажем добро лице в предстоящите два мача
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища? Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища?
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Чете се за: 03:52 мин.
САЩ и Канада
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Регионалният министър: Резултатите от анализа на финансовото...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Спомен за Леда Тасева: Навършват се 100 години от рождението на...
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
