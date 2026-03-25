Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища?

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Премиерът поиска отговор как средства за ремонти, предвидени за 4 години, са изразходвани за една

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Служебният премиер Андрей Гюров разпореди проверка в Агенция "Пътна инфраструктура" и поиска ясен отговор как средства за ремонти, предвидени за четири години, са били изразходвани само за една. Темата за състоянието на пътищата и разходването на средства излезе на преден план след нови данни и проверки, извършени от регионалното министерство. Това става на фона на факта, че според последните статистики България е начело на негативна класация в Европейския съюз по брой жертви при катастрофи.

В началото на днешното заседание на кабинета, служебният премиер Андрей Гюров постави остро въпроса за връзката между лошите пътища, разходите и човешките жертви.

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това не е кражба на пари, а наистина кражба на животи."

Гюров поиска ясен отговор от регионалния министър – как средства, предвидени за ремонт на пътищата за четири години, са били изхарчени само за една.

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "И как така все още има протести в цялата страна относно лошото състояние на пътищата, дупки и коловози, при положение, че парите са използвани. Дори пътна помощ протестира заради това, че в АПИ се краде, а не се ремонтира."

Припомняме, че служебното правителство е заварило и огромна поръчка за мантинели, направена в последните часове преди смяната на властта. Постави се и въпросът какво ще стане след края на зимния сезон на фона на факта, че парите ги няма, а пътищата остават опасни

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Затова много апелирам да имаме ясна информация и специално МВР, ако има извършено престъпление, да разследва бързо, безкомпромисно и до край, за да можем всички да разберем какво се случва в тази агенция."

Региолният министър заяви, че проверките на обществените поръчки и на ремонтите вече текат. Установени са нередности в поръчката за мантинелите на стойност 590 милиона евро, която е за 5 години и в договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата на стойност 2 милиарда 262 милиона евро.

Николай Найденов - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството: "До 19 февруари тази година стойностите на възлаганията по тези договори са на стойност 2 милиарда 251 милиона евро. Почти 100%. Обръщам внимание, че този бюджет е бил разчетен за 4 години. Тоест за година и половина са изхарчени 100% от ресурса по тези договори за текущ ремонт и поддръжка."

Общо задължения на АПИ към днешна дата са 528 милиона евро пак по тези възлагания, които вече са изпълнени и се дължат. Една от първите мерки ще бъде ограничаване на т.нар. „превантивни ремонти“, където според министерството се изразходват най-големите средства, обяви още министърът.

Като друг емблематичен пример за лошо планиране в АПИ Николай Найденов определи поисканите през ноември миналата година и отпуснати вече от държавата 10 милиона евро за провеждането у нас на състезанието "Джиро ди Италия". Само за 2 месеца, в края на февруари, тази сума по планиране на АПИ и допълнителни огледи АПИ са решили, че тази сума е ескалирала 5 пъти до 55 милиона евро.

Затова и към МВР вече са подадени сигнали срещу всички, които разходват неправомерно публични средства

Николай Найденов - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството: "Рано или късно истината ще излезе наяве и да подчертая, че не е луд този, който яде баницата, а този, който я дава. За мен по-важно е какво правим оттук нататък.“

Служебният регионален министър се ангажира лично да станат възможно най- публични както възлаганията, така и всички договори ,като за целта те ще бъдат качени в интернет.

#премиерът Андрей Гюров #Николай Найденов #АПИ #Агенция "Пътна инфраструктура"

