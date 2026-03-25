Учебен или присъствен ще е 20 април?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове

У нас
Традиционно, преди изборите - редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове. Иззети са хиляди евро от различни адреси и списъци с десетки имена с лични данни. Подготвяни са и пликове с по 50 евро вътре, давани срещу глас за определена политическа сила. Арестувани са повече от 10 души, а акциите на органите на реда продължават.

Мащабна акция срещу купуването на гласове в Бургас. При претърсване на адреси са открити списъци с конкретни имена, както и 7000 евро. Арестувани са 6 човека, единият от тях пастор.

Марин Димитров, началник на "Охранителна полиция" – Бургас: "Лицето е пряко ангажирано с определена религиозна общност и по този начин може да въздейства и влияе, да насочва хората да гласуват за определена партия."

В Пловдив пък е арестуван бившият общински съветник Айри Мурад, който стана скандално известен като първия общински съветник в Пловдив без завършено средно образование. Мурад беше изведен от полицаите от къщата, в която живее, в квартал "Столипиново".

"Има назад във времето криминални регистрации основно за хулигански действия, но това е оперативно интересно лице за нас представляващо внимание винаги преди избори."

Претърсване на адреси имаше още във Вълчедръм и Лом. И на двете места са открити списъци с имена и изписани числа, както и крупни суми пари.

Георги Кандев, и.ф. главен секретар на МВР: "На друг адрес,който е свързан със случая, са открити 24 500 евро, за които собственикът на адреса не е могъл да даде логично обяснение, образувано е досъдебно производство. В град Лом в къща в скрита в гардероб чанта бяха открити 12 780евро. Банкнотите са от по 50 евро, а част от тях бяха поставени в отделен плик."

Изборни нарушения са открити и в Кюстендил. Засилено е полицейското присъствие на входовете и изходите на квартал "Изток". Образувани са 8 досъдебни производства, 7 от които бързи. А схемата – познатата.

Райчо Омерски, директор на ОД на МВР- Кюстендил: "Открити са парични суми, акцизни стоки без бандерол и наркотици."

Полицията в Шумен пък влезе в частни и търговски обекти, задържани са трима души.

ст. комисар Георги Гендов: "До момента са проведени действия на 6 адреса, открити са списъци с имена и суми, очакваната сума е между 40 и 50 евро на глас."

снимки: БНТ, БТА

В Ихтиман в дома на криминално проявен мъж също са открити списъци и лични карти на български граждани. И за този случай е образувано досъдебно производство.

