Шестима задържани при специализирана полицейска операция в Шуменско (СНИМКИ)

При специализираната акция за предотвратяване на купения и корпоративния вот са проверени собственици на седем фирми. Проверени са 21 души от активния криминален контингент.

Извършени са проверки в пет заложни къщи и дружества, които предоставят бързи кредити. Установени са петима, утвърдени като лидери на групи, които с действията си биха могли да повлияят на изборния процес. Иззети са тефтери и пари.

По-рано от шуменската полиция съобщиха, че един глас се продава между 40 и 50 евро. Задържани са шестима, издадени са 7 предупредителни протокола. От сутринта са проверени 12 места, за които са получени сигнали за нарушаване на политическите права, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.

44-годишен криминално проявен мъж от София, с влязла сила от 16 февруари присъда от 2 години и 3 месеца за грабеж, е открит в село Мараш. Той е известен на полицията като автор на кражби, грабежи, включително и с бягство от затвора през 2024 година.

Проверени са шофьорите на 283 моторни превозни средства. За различни констатирани нарушения са съставени 14 наказателни постановления, наложени са 38 глоби с фиш. Операцията продължава.