БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Гюров: Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това е кражба на живот

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази

Служебният премиер очаква регионалния министър да докладна какво става с проверката на Пътната агенция.

Слушай новината

Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това е кражба на животи. Това каза служебният премиер Андрей Гюров в началото на заседанието на кабинета. Той очаква от регионалния министър да докладна какво става с проверката на Пътната агенция.

"Днес ще започна с нещо неприятно. Вчера видях поредната статистика, в която България оглавяван още една негативна класация в ЕС, а именно брой жертви при катастрофи. Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонти на пътища, то това не е кражба на пари, а кражба на живот. Аз очаквам регионалният министър да докладна какво става с проверката на Пътната агенция.

Искам да стане на ясно и на всички български граждани как така парите, които бяха предвидени за ремонт и поддръжка на пътищата за 4 години, бяха изхарчени за 1 година и как така все още има протести в цялата страна относно лошото състояние на пътищата – дупки и коловози, при положение, че парите са използвани. Дори „Пътна помощ“ протестира срещу това, че в АПИ се краде, а не се ремонтира.

Ние като правителство заварихме една огромна поръчка от половин милиард евро за мантинели, буквално последните часове преди смяната на властта и въпросът е ако толкова години се наливат такива средства в ремонти и поддръжка, защо все още караме по пътища с коловози, с дупки, с изтрита маркировка, с криви мантинели и с реална опасност за живота си? А за нас най-важното в момента е какво правим, когато свърши зимният сезон. Как ремонтираме, как поддържаме, почистваме, когато парите ги няма? Как реагираме при извънредни ситуации, когато средствата са изхарчени, пътищата остават опасни? Затова много апелирам да имаме ясна информация и специално МВР, ако има извършено престъпление, да разследва бързо, безкомпромисно и до край, за да можем всички да разберем какво се случва в тази агенция."

#Министерски съвет #заседание

Последвайте ни

ТОП 24

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
1
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
2
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред...
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
3
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
4
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
5
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция
6
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
6
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...

Служебният кабинет изпраща на Конституционния съд решението на НС за мерки против цените на горивата?
Служебният кабинет изпраща на Конституционния съд решението на НС за мерки против цените на горивата?
"Референдум": Кои теми ще определят резултатите от изборите на 19 април?
Чете се за: 06:42 мин.
Президентът Йотова и КЗК обсъдиха мерки срещу поскъпването заради конфликта в Близкия изток
Чете се за: 02:37 мин.
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
Чете се за: 01:10 мин.
Андрей Гюров се срещна с ръководителите на мисиите на ЕС у нас
Чете се за: 01:52 мин.
Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ