Андрей Гюров: Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това е кражба на живот

Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това е кражба на животи. Това каза служебният премиер Андрей Гюров в началото на заседанието на кабинета. Той очаква от регионалния министър да докладна какво става с проверката на Пътната агенция.

"Днес ще започна с нещо неприятно. Вчера видях поредната статистика, в която България оглавяван още една негативна класация в ЕС, а именно брой жертви при катастрофи. Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонти на пътища, то това не е кражба на пари, а кражба на живот. Аз очаквам регионалният министър да докладна какво става с проверката на Пътната агенция.

Искам да стане на ясно и на всички български граждани как така парите, които бяха предвидени за ремонт и поддръжка на пътищата за 4 години, бяха изхарчени за 1 година и как така все още има протести в цялата страна относно лошото състояние на пътищата – дупки и коловози, при положение, че парите са използвани. Дори „Пътна помощ“ протестира срещу това, че в АПИ се краде, а не се ремонтира.

Ние като правителство заварихме една огромна поръчка от половин милиард евро за мантинели, буквално последните часове преди смяната на властта и въпросът е ако толкова години се наливат такива средства в ремонти и поддръжка, защо все още караме по пътища с коловози, с дупки, с изтрита маркировка, с криви мантинели и с реална опасност за живота си? А за нас най-важното в момента е какво правим, когато свърши зимният сезон. Как ремонтираме, как поддържаме, почистваме, когато парите ги няма? Как реагираме при извънредни ситуации, когато средствата са изхарчени, пътищата остават опасни? Затова много апелирам да имаме ясна информация и специално МВР, ако има извършено престъпление, да разследва бързо, безкомпромисно и до край, за да можем всички да разберем какво се случва в тази агенция."