Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир

Техеран е получил от Вашингтон 15-точков мирен план. Според иранската телевизия Прес ТВ Иран отхвърля предложението и поставя свои условия за прекратяване на огъня. Според иранската медия "Техеран ще прекрати войната, когато сам реши". Независимо от информациите за дипломатически усилия, Вашингтон продължава да засилва военното си присъствие в Близкия Изток. Продължават и ударите между Иран и Израел.

Предложение и контрапредложение за прекратяване на войната в Близкия Изток. Според иранската телевизия Прес ТВ, позицията на властите в Техеран е, че "няма да позволят на Доналд Тръмп да определя кога да бъде сложен край на войната". Според медийни публикации, 15-точковият план на Белия дом предвижда санкциите срещу Иран да бъдат облекчени, ако Техеран отмени ядрената си програма и разработването на балистични ракети, да предаде цялото количество обогатен уран и да отвори Ормузкия проток. В разпространените информации не се споменава за смяна на режима в Техеран.

Иран обаче постави свои условия за прекратяване на войната. Според Прес ТВ те включват край на атаките, гаранции за предотвратяване избухването на нова война, плащане на щетите от ударите, признаване суверинитета на Иран над Ормузкия проток.

Иран отрича да се водят преговори с Вашингтон.

Ебрахим Золфакари - говорител на иранската армия: "Толкова далеч ли стигнаха вътрешните ви противоречия, че преговаряте сами със себе си?"

Говорителят на иранската армия атакува Тръмп и с известната фраза на американския президент от риалити предаването "Стажантът".

Ебрахим Золфакари - говорител на иранската армия: "Тръмп, ти си уволнен! Знам, че тази реплика ти е позната!"

По думите на Доналд Тръмп, обаче, преговори между Вашингтон и Техеран се водят. От американска страна преговарящите са - вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио. Но с кого преговарят в Иран, продължава да е неясно.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Говорим с правилните хора и те отчаяно искат да сключим сделка. Идея си нямате колко силно искат сделка. Днес получихме подарък от тях, който струва огромна сума пари. Не е свързан с ядрени материали, а с газ и петрол."

Въпреки заявените надежди на Тръмп за дипломация, "Уол Стрий Джърнъл" съобщава, че Съединените щати планират да изпратят в Близкия Изток 3000 войници от елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия. Според експертни оценки, около 50 хиляди войници вече са района. Заради войната в Близкия Изток, от Пентагона днес обявиха, че увеличават производството на отбранителни системи и боеприпаси.

Независимо от изказванията на Тръмп за преговори с Иран, Израел заяви, че позицията на страната му остава непроменена, и че продължават да "унищожават заплахата". Парарелно с ударите срещу Иран, Израел засили атаките си срещу подкрепяната от Техеран групировка Хизбула в Ливан.