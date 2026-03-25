Украински дронове в Естония и Латвия

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Европа
Апаратите са се отклонили при удари срещу Русия

Украински дрон се е ударил в комина на естонска електроцентрала на два километра от руската граница. Няма пострадали. Друг украински апарат се е разбил в земята на латвийска територия. По приблизително същото време руски представители съобщиха за украински удари, предизвикали пожар в руските балтийски пристанища Приморск и Уст-Луга - големи терминали за износ на петрол в близост но Естония и Финландия. Украински апарат е паднал и в езеро в Литва в понеделник, съобщи Вилнюс.

Единият апарат се е ударил в комина на естонска електроцентрала на два километра от руската граница. Няма пострадали. Другият се е разбил в земята на латвийска територия. Смята се, че дроновете са били част от мащабно украинско нападение срещу Русия. Руски представители съобщиха за украински удари, предизвикали пожар в руските балтийски пристанища Приморск и Уст-Луга - центрове за износ на петрол в близост но Естония и Финландия. Украински апарат е паднал и в езеро в Литва в понеделник. През последните два дни Русия осъществи най-мащабните дневни удари срещу Украйна с използването на близо хиляда дрона.

ген. Андрус Мерило, командващ Естонските сили за отбрана: "Руската противовъздушна отбрана осъществява активен прихват и от известно време има забележима намеса в ДжиПиЕс сигналите. Руските електронни оръжия вероятно са били ефективни в известна степен и този път, така че някои дронове са се оказали в естонско въздушно пространство."

Естония и Латвия не са били мишена на украинските дронове, изтъкнаха властите в двете страни.

Едгарс Ринкевичс, президент на Латвия: "За съжаление не можем да изключим бъдещи подобни инциденти. Следователно армията, министерство на отбраната и вътрешните служби трябва да се фокусират върху разработването на системи които не са скъпи, но могат да помогнат за неутрализиране на тези дронове, независимо от техния произход, производител или набелязана цел. Основната ни цел е да укрепим нашата противовъздушна отбрана."

През последните 48 часа Русия осъществи най-мащабните дневни удари срещу Украйна с използването на близо хиляда дрона. Нови удари с девет ранени е имало и днес срещу Харков.

Георхий Тихий, говорител на МВнР на Украйна: "Със сигурност мога да заявя, че причината за тези инциденти е руската агресия срещу Украйна. Напълно единни сме във виждането, че последиците от тези инциденти трябва да бъде засилен натиск над Москва и въвеждане на допълнителни санкции срещу Русия".

Спреният руски износ на петрол от поразените балтийски пристанища Приморск и Уст-Луга вероятно ще засилят несигурността на глобалните пазари, породена от войната в Близкия изток. Украинските удари срещу руските терминали са сред най-мащабните срещу руския петролен износ за целия конфликт. Приморск има капацитет да изнася един милион барела суров петрол на ден , миналата година оттам са минали близо 17 милиона тона петролни продукти, а пред Уст-Луга - около 33 милиона тона.

Юрий Ушаков, помощник на руския президент: "Всички знаят, че тристранните преговори са прекъснати по очевидни причини. Бих искал да кажа, че американските колеги ни информираха подробно за напредъка на двустранните разговори, които проведоха с украинската делегация във Флорида в събота."

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че вече няма необходимост от предоставяне на далекобойни ракети Таурус на Украйна поради нарасналите възможности на украинската оръжейна промишленост.

#Русия #Естония #военни действия #Латвия

Последвайте ни

