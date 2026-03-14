Руски удари срещу Украйна – атакувани са пет области

Най-малко четирима души загинаха при поредните руски атаки с дронове и ракети срещу Украйна. Нанесени са щети в пет региона на страната. Украинската армия е поразила нефтената рафинерия "Афипски" и пристанище "Кавказ" в южния Краснодарски край на Русия. Ударите са причинили пожар в рафинерията и щети на пристанището. Разбираемо е,че световното внимание е насочено към Близкия изток, но това не е добре за Украйна, коментира украинският лидер Володимир Зеленски.

Основната цел на руските атаки тази нощи е била енергийната инфраструктура в Киевска област. Жилищни сгради, училища и предприятия също са засегнати. Цел на нападение бяха и областите Суми, Харков, Днепър и Николаев. Те са били атакувани с около 430 дрона и 68 ракети, повечето от които са били свалени от противовъздушната отбрана. Трима души загинаха в Бровари, близо до Киев.

Наталия Федко – жител на Бровари: "Няма начин Русия да спре. Ние не ги притеснявахме, но те дойдоха при нас. Причиниха толкова много страдания."

Украинските сили нанесоха удари на далечни разстояния върху руска стратегическа инфраструктура, като например нефтопреработвателни заводи, депа и терминали. Натискът срещу Русия трябва да се увеличи , за да спре войната в Украйна, смята германският канцлер Фридрих Мерц. Той заяви, че Европейският съюз работи с Канада и Норвегия в областта на енергийните доставки.

Фридрих Мерц – канцлер на Германия: "Шест от седем членове на Г-7 бяха категорично на мнение, че не трябва да отменяме санкциите срещу Русия. И бяхме малко изненадани, че американското правителство е решило различно. Това определено не е нашето мнение."

Много страни искат да купуват петрол от Русия след облекчаването на американските санкции, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той съобщи, че Москва остава в контакт с Вашингтон за евентуални нови преговори за Украйна, които евентуално ще се проведат тази седмица в Истанбул.