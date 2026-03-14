Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Руски удари срещу Украйна – атакувани са пет области

Емилия Запартова
Чете се за: 02:35 мин.
руски удари украйна ndash атакувани пет области
Снимка: БТА
Най-малко четирима души загинаха при поредните руски атаки с дронове и ракети срещу Украйна. Нанесени са щети в пет региона на страната. Украинската армия е поразила нефтената рафинерия "Афипски" и пристанище "Кавказ" в южния Краснодарски край на Русия. Ударите са причинили пожар в рафинерията и щети на пристанището. Разбираемо е,че световното внимание е насочено към Близкия изток, но това не е добре за Украйна, коментира украинският лидер Володимир Зеленски.

Основната цел на руските атаки тази нощи е била енергийната инфраструктура в Киевска област. Жилищни сгради, училища и предприятия също са засегнати. Цел на нападение бяха и областите Суми, Харков, Днепър и Николаев. Те са били атакувани с около 430 дрона и 68 ракети, повечето от които са били свалени от противовъздушната отбрана. Трима души загинаха в Бровари, близо до Киев.

Наталия Федко – жител на Бровари: "Няма начин Русия да спре. Ние не ги притеснявахме, но те дойдоха при нас. Причиниха толкова много страдания."

Украинските сили нанесоха удари на далечни разстояния върху руска стратегическа инфраструктура, като например нефтопреработвателни заводи, депа и терминали. Натискът срещу Русия трябва да се увеличи , за да спре войната в Украйна, смята германският канцлер Фридрих Мерц. Той заяви, че Европейският съюз работи с Канада и Норвегия в областта на енергийните доставки.

Фридрих Мерц – канцлер на Германия: "Шест от седем членове на Г-7 бяха категорично на мнение, че не трябва да отменяме санкциите срещу Русия. И бяхме малко изненадани, че американското правителство е решило различно. Това определено не е нашето мнение."

Много страни искат да купуват петрол от Русия след облекчаването на американските санкции, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той съобщи, че Москва остава в контакт с Вашингтон за евентуални нови преговори за Украйна, които евентуално ще се проведат тази седмица в Истанбул.

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
3
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
4
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Температурите тръгват надолу през новата седмица
5
Температурите тръгват надолу през новата седмица
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
6
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Русия

Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?
Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?
Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски суров петрол и нефтопродукти Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски суров петрол и нефтопродукти
Чете се за: 03:30 мин.
Четири доживотни присъди по делото за атентата в московската зала "Крокус сити хол" Четири доживотни присъди по делото за атентата в московската зала "Крокус сити хол"
Чете се за: 00:27 мин.
Киев удари военна фабрика в Русия Киев удари военна фабрика в Русия
Чете се за: 01:30 мин.
Следващият кръг от преговорите за мир в Украйна може да се проведе в Истанбул Следващият кръг от преговорите за мир в Украйна може да се проведе в Истанбул
Чете се за: 00:40 мин.
"Защо ни целят, тук има училище": Масирана руска атака в Харков взе 11 жертви, две от които деца "Защо ни целят, тук има училище": Масирана руска атака в Харков взе 11 жертви, две от които деца
Чете се за: 03:17 мин.

Двама души загинаха, а други четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Двама души загинаха, а други четирима са тежко ранени при жестока...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
