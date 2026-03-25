Дрон от Русия удари електроцентрала в Естония

Дрон навлезе във въздушното пространство на Естония от Русия и се блъсна в комина на електроцентрала в град Аувере тази сутрин. Няма данни за пострадали или сериозни щети, съобщиха местните власти.

По информация на естонската служба за вътрешна сигурност безпилотният апарат е навлязъл от руското въздушно пространство. Почти по същото време два дрона са засечени и над Литва - единият от Русия, а другият от Беларус.

Засега не е ясно откъде точно са изстреляни летателните апарати. По същото време Украйна атакува с дронове руското пристанище Уст-Луга в Балтийско море - ключов център за износ на петрол, където е избухнал пожар.

Случаят засилва напрежението в региона и поставя въпроси за сигурността на въздушното пространство в балтийските държави.

Автор: Виктория Коева, стажант-репортер