Малена Замфирова върви към възстановяване и завръщане у дома

Младата ни сноубордистка Малена Замфирова се възстановява и скоро може да се върне у дома. 16-годишната спортистка пострада при инцидент на писта в Чехия, след като беше ударена от скиор. Тя получи сериозни травми, но вече има добри новини.

Малена е настанена в самостоятелна болнична стая в Грац и прави първи опити да се раздвижва и изправя. След завръщането ѝ тук предстои дълго възстановяване със специалисти.

Историята ѝ трогна много хора, а спортисти и фенове изпращат подкрепа и пожелания за бързо оздравяване.