След изборите в Дания: Дебат на лидерите на основните политически партии

След парламентарния вот в Дания започват тежки преговори за сформиране на правителство. Датският министър-председател Мете Фредериксен внесе оставката си, проправяйки пътя за съставянето на нов кабинет.

Нейната социалдемократическа партия остава първа политическа сила, но с рекордно нисък резултат от началото на миналия век и без мнозинство. Фредериксен свика предсрочните избори, залагайки на одобрението за начина, по който се справи със заплахите на Доналд Тръмп да придобие Гренландия. Въпреки това, кампанията беше доминирана от повече вътрешни, отколкото геополитически теми.

Лидерите на парламентарно представените партии участваха в следизборен дебат в Копенхаген, на който Мете Фредериксен отново наблегна на външнополитическите предизвикателства. А унгарският премиер Виктор Орбан неочаквано се оказа в центъра на дискусиите, след като стана ясно, че е поздравил лидера на антиимигрантската Датска народна партия.