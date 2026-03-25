Учебен или присъствен ще е 20 април?
Чете се за: 01:30 мин.
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Чете се за: 00:47 мин.
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
Чете се за: 04:02 мин.
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Чете се за: 01:42 мин.

След изборите в Дания: Дебат на лидерите на основните политически партии

След парламентарния вот в Дания започват тежки преговори за сформиране на правителство. Датският министър-председател Мете Фредериксен внесе оставката си, проправяйки пътя за съставянето на нов кабинет.

Нейната социалдемократическа партия остава първа политическа сила, но с рекордно нисък резултат от началото на миналия век и без мнозинство. Фредериксен свика предсрочните избори, залагайки на одобрението за начина, по който се справи със заплахите на Доналд Тръмп да придобие Гренландия. Въпреки това, кампанията беше доминирана от повече вътрешни, отколкото геополитически теми.

Лидерите на парламентарно представените партии участваха в следизборен дебат в Копенхаген, на който Мете Фредериксен отново наблегна на външнополитическите предизвикателства. А унгарският премиер Виктор Орбан неочаквано се оказа в центъра на дискусиите, след като стана ясно, че е поздравил лидера на антиимигрантската Датска народна партия.

Мете Фредериксен, лидер на Социалдемократическата партия на Дания: "Когато Виктор Орбан поздравява някого за изборите тук, то е защото вижда възможност да подкопае Европа, да ни раздели. Затова е нужна повече мобилизация. Имаме продължаваща война в Украйна. Русия се готви да нападне друга европейска държава по време на този мандат. Никой не знае какво ще дойде от американска страна."

ТОП 24

Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
1
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
3
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Празнуваме Благовещение
4
Празнуваме Благовещение
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
5
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
През уикенда предстои нова валежна обстановка
6
През уикенда предстои нова валежна обстановка

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

След вота в Словения: Опозиционна партия ще оспорва резултатите от ранното гласуване
След вота в Словения: Опозиционна партия ще оспорва резултатите от ранното гласуване
Украински дронове в Естония и Латвия Украински дронове в Естония и Латвия
Чете се за: 02:07 мин.
Кристин Лагард: Еврозоната отново е изправена пред висока степен на несигурност Кристин Лагард: Еврозоната отново е изправена пред висока степен на несигурност
Чете се за: 01:20 мин.
ЕК осигурява допълнителни 115 милиона евро за военната индустрия ЕК осигурява допълнителни 115 милиона евро за военната индустрия
Чете се за: 01:42 мин.
Интронизация в Кентърбъри - за първи път жена оглавява англиканската църква Интронизация в Кентърбъри - за първи път жена оглавява англиканската църква
Чете се за: 00:37 мин.
Дрон от Русия удари електроцентрала в Естония Дрон от Русия удари електроцентрала в Естония
Чете се за: 01:05 мин.

Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища? Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища?
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Чете се за: 03:52 мин.
САЩ и Канада
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Регионалният министър: Резултатите от анализа на финансовото...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Спомен за Леда Тасева: Навършват се 100 години от рождението на...
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
