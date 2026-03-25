Валежи от дъжд и гръмотевици в края на седмицата

Много по-високи от обичайните за края на март ще бъдат температурите утре. Причината – пренос на по-топъл въздух от юг, с който ще се пренася и пустинен прах. Прогнозните модели сочат, че концентрацията му в нашата страна, макар и повишена, ще остане под допустимите норми. Най-топло ще бъде в районите на север от Стара планина, с температури до около 21° - 22°, но не са изключени и по-високи стойности. В по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат между 13° и 19°, в София – около 18°. Ще бъде слънчево, с умерен и силен южен вятър.

По Черноморието също ще бъде слънчево, но вятърът ще е от изток-югоизток и максималните температури на морския бряг ще бъдат съществено по-ниски, от 8° до 10°.

И в планините ще бъде слънчево, но опасно ветровито, с умерен, по високите части и на места по северните склонове - временно силен и бурен южен вятър. Температурите и там ще се повишат и в курортите ще бъдат положителни, от 1° на Алеко до 6° - 7° в Боровец и Пампорово.

Студено за сезона, с превалявания от дъжд и сняг, ще бъде в северозападните части на Европа. Застудяване предстои и в страните от Централна Европа, където ще бъде с валежи, на места значителни. Интензивни валежи се очакват утре и на Апенините.

Причината – средиземноморски циклон, който ще определя времето и в нашата страна в близките дни, а още утре ще засегне западните райони от Балканите, където също ще бъде с валежи, на места значителни, все още предимно от дъжд. Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и температурите там ще се понижат. Над централните и източните райони от полуострова ще остане топло за сезона, а през по-голямата част на деня – и предимно слънчево.

Валежи от дъжд, временно интензивни и с гръмотевична дейност ще има и у нас, в петък. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 10° и 15°. През нощта срещу събота ще започне застудяване и вече не само в планините, но и в по-ниските планински части в Западна България, дъждът временно ще преминава в сняг. С валежи ще бъде и през почивните дни, по-значителни главно в северните и планинските райони от страната, а максималните температури още ще се понижат.