Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Можем онлайн да проверим на какви профилактични прегледи...
Учебен или присъствен ще е 20 април?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Можем онлайн да проверим на какви профилактични прегледи имаме право

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
У нас
43% от пълнолетните българи са пропуснали годишния профилактичен преглед през миналата година. Те са с 1% по-малко в сравнение с 2024 г. 53% от здравноосигурените в София не са били на задължителна профилактика. Данните са на Здравната каса. В опит да стимулират повече хора да посетят личния си лекар, от Здравното министерство осигуриха възможност на всеки да провери на сайта им какви прегледи и изследвания му се полагат по здравна каса.

Веска Петрова не пропуска задължителния годишен профилактичен преглед.

Веска Петрова, пациент: "Много е важно, защото когато една болест се хване още в началото е много по-добре".

Над 30% от пациентите на д-р Мирослав Спасов са пропуснали профилактичния преглед през миналата година.

д-р Мирослав Спасов, общопрактикуващ лекар: "В рамките на шегата идват доброзорно. В моята практика профилактиката е активно медицинско мероприятие, тоест аз и моите колеги активно викаме пациентите да се явят на годишен профилактичен преглед, защото твърдо вярваме, че е по-добре да дойде, когато човекът е здрав, за да проведем необходимите прегледи."

Профилактичният пакет, който покрива Здравната каса, е за ранно откриване на социално значими болести като диабет, хипертония, бъбречни и онкологични заболявания."

д-р Мирослав Спасов, общопрактикуващ лекар: "Въпросът е да се дойде на профилактичен преглед, защото докато твърдите, че нямате заболяване, може нещо скрито да се развива във вас. По-добре е, ако се хване навреме, да се лекува."

На сайта на здравното министерство всеки може да провери какви прегледи и изследвания му се полагат по здравната каса.

Илия Тасев, директор "Обществено здраве", Министерство на здравеопазването: "Да информираме хората на какво имат право и второ – тези, които не знаят, че имат право на определени профилактични прегледи, да бъдат запознати и да се възползват от тази опция. Това очакваме да повиши не само информираността, но и броя на профилактичните прегледи сред българското население."

72% от населението в област Велико Търново е било на профилактичен преглед през миналата година. А 2257 лични лекари са получили финансов бонус, защото са направили профилактичен преглед на над 53% от пациентите си.

#годишни профилактични прегледи #Министерство на здравеопаването #профилактични прегледи

