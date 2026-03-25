Нова онлайн услуга показва безплатните профилактични прегледи за всеки

Министерството на здравеопазването въведе нова функционалност в сайта си, която позволява бърза и лесна проверка на полагащите се безплатни профилактични прегледи, изследвания и имунизации. Услугата е разработена от "Информационно обслужване" и изисква единствено въвеждане на дата на раждане и пол, за да генерира персонализирана информация според правата по линия на НЗОК.

Проверката е напълно анонимна, като системата не събира и не съхранява лични данни. Инструментът е част от усилията на Здравното министерство да насърчи профилактиката и да улесни достъпа до здравна информация.

Чрез услугата гражданите могат лесно да се ориентират какви прегледи им се полагат и кога е време да ги направят.