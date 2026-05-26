Щастлива развръзка: Откриха 5-годишното дете, което беше в неизвестност близо 15 часа

Щастлива развръзка, след като 5-годишно дете беше в неизвестност близо 15 часа. Момченцето, изчезнало снощи в района на кюстендилското село Скирняно, беше открито живо и здраво тази сутрин.

Малкият Мари бил със семейството си в черешов масив край село Скриняно вчера следобед. Родителите му косяли трева, а той си играел около тях. Към 19 часа забелязали, че го няма.

Божанка, баба на детето: "Бяха горе на черешите и това за секунди време детето избягало по едно зайче…"

Веднага подали сигнал в полицията. Отзовали се над 150 души – доброволци, униформени, планински спасители и служители от общината. Цяла нощ търсели момчето с помощта на високопроходима техника, дронове, термокамери и куче.

– Всички служби, социалните услуги се включиха, патрули, много, много просто всички институции се включиха. – Умишлено вдигали много шум. Огнян Атанасов, кмет на община Кюстендил: "...защото тук около полето има много чакали за да бъдат прогонени да не наранят детето."

15 часа по-късно детето е открито.

Стефан: "В едни храсти, доста навътре беше. В едно място като долина но имаше срязани храсти, той беше легнал върху тях и се беше гушнал." Асен Стоянов: "Изобщо не е издал звук момчето… Мисля че беше уплашен като тръгнах към него ме прегърна и извика татко, татко, потърси баща си и това е… Радвам се, щастлив съм че сме помогнали."

Детето е прегледано в Кюстендил. То е в добро здравословно състояние и вече е при семейството си.

Божанка, баба на момчето: "Спокоен, да добре е прегледаха го, няма нищо страшно, но само да си почива детето."

Социални работници посетиха семейството днес, но отказаха да застанат пред камерата ни. Сигнали за проблеми с фамилията до момента не са подавани. Освен 5-годишното момче, те имат и по-голям син.